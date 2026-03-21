Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа – Reuters

Ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився президент США Дональд Трамп.

Про це пише Reuters.

Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів.

Головним аргументом для Європи залишається війна в Україні. У Брюсселі та інших європейських столицях події на Близькому Сході оцінюють виключно крізь призму протидії російській агресії.

"Трамп збудував собі скриньку під назвою "іранська війна", і він не може зрозуміти, як з неї вибратися", – зазначив Аарон Девід Міллер, колишній переговірник на Близькому Сході.

За словами одного анонімного чиновника Білого дому, деякі помічники порадили президенту швидко знайти "відхідний майданчик" та обмежити масштаби операції, проте залишалося незрозумілим, чи вплине це на його рішення.