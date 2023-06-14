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Військові аналітики прокоментували дані про ймовірну загибель російського генерала в Запорізькій області – ISW

14 червня 2023, 10:07
Військові аналітики прокоментували дані про ймовірну загибель російського генерала в Запорізькій області – ISW
Фото: informator.lg.ua
Напередодні російські джерела заявили, що генерал Горячев загинув у Запорізькій області в результаті українського ракетного удару.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що повідомлення про ймовірну загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил росії генерал-майора Сергія Горячева у Запорізькій області свідчать про те, що представники російського командування вразливі до українських ударів.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Повідомлення про загибель Горячева в Запорізькій області можуть свідчити про те, що російські війська виділили частини 35-ої загальновійськової армії для операцій у Запорізькій області і що деякі високопосадовці російського військового командування продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими до точних українських ударів", – йдеться в повідомленні.

 ISW нагадує, що раніше повідомляв про інші підрозділи Східного військового округу рф, включаючи підрозділи 58-ої загальновійськової армії та 5-ої загальновійськової армії, які діяли на заході Запорізької області.

У Міноборони росії дані про загибель генерала не коментували. А Сили оборони України ще уточнюють інфомацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил росії генерал-майора Сергія Горячева.

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