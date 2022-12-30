Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Військові підсумки року: як розвивалася війна в Україні за десять місяців?

30 грудня 2022, 10:51
Військові підсумки року: як розвивалася війна в Україні за десять місяців?
Інфографіка: Український кризовий медіа-центр
Колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Майкл Кларк аналізує війну в Україні

Колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Майкл Кларк аналізує війну в Україні, яка вступає у 10-й місяць.

Експерт з питань оборони та безпеки розповів Sky News, що 2 березня російські війська просувалися на півдні, йдучи з анексованого росією регіону Криму. У тому ж місяці російські війська спробували захопити аеропорт Гостомель на північний захід від Києва, але не змогли.

Тоді, 31 березня , захоплення Києва не вдалось, і Херсон був єдиним містом, яке захопили російські війська, сказав пан Кларк.

До 3 липня росіяни зайняли Сєвєродонецьк після 100 днів атаки та взяли Лисичанськ на східному фланзі країни.

"Це була найвища позначка їхнього просування на Донбасі", — сказав пан Кларк.

А 12 листопада українські війська змогли відбити місто Херсон.

Пан Кларк додав: "Українцям не довелося воювати за Херсон і росіянам, тому вдавайте, що насправді це не була поразка, але це була величезна поразка. Це було єдине важливе місто, яке вони мали".

Експерт з питань оборони також сказав, що путін був "вражений" розпадом Радянського Союзу в 1991 році і "ніколи не визнав, що Україна може бути незалежною державою".

За його словами, російський лідер "вважав розпад Радянського Союзу катастрофою" і вважав, що це Україна "фактично розвалила Радянський Союз".

Він сказав: "Це була їхня вимога незалежності, і це дало імпульс розбити решту. Він ніколи не пробачив їм цього і ніколи не сприймав, що Україна може бути незалежною державою, мав свій погляд на російську історію. У 2014 році була криза, коли Україна почала занадто сильно хилитися, на його думку, до Європейського Союзу. І з цієї кризи вони силою окупували Крим".

За цим рійська росії окупували частину Донбасу, приблизно третину, з цими сепаратистськими територіями. І це дало старт початку війни. У 2022 році з низки інших причин путін вважав, що момент був слушним. 


РосіявійнаУкраїнаокупантрф тероризм

Останні матеріали

Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється