Колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Майкл Кларк аналізує війну в Україні

Колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Майкл Кларк аналізує війну в Україні, яка вступає у 10-й місяць.

Експерт з питань оборони та безпеки розповів Sky News, що 2 березня російські війська просувалися на півдні, йдучи з анексованого росією регіону Криму. У тому ж місяці російські війська спробували захопити аеропорт Гостомель на північний захід від Києва, але не змогли.

Тоді, 31 березня , захоплення Києва не вдалось, і Херсон був єдиним містом, яке захопили російські війська, сказав пан Кларк.

До 3 липня росіяни зайняли Сєвєродонецьк після 100 днів атаки та взяли Лисичанськ на східному фланзі країни.

"Це була найвища позначка їхнього просування на Донбасі", — сказав пан Кларк.

А 12 листопада українські війська змогли відбити місто Херсон.

Пан Кларк додав: "Українцям не довелося воювати за Херсон і росіянам, тому вдавайте, що насправді це не була поразка, але це була величезна поразка. Це було єдине важливе місто, яке вони мали".

Експерт з питань оборони також сказав, що путін був "вражений" розпадом Радянського Союзу в 1991 році і "ніколи не визнав, що Україна може бути незалежною державою".

За його словами, російський лідер "вважав розпад Радянського Союзу катастрофою" і вважав, що це Україна "фактично розвалила Радянський Союз".

Він сказав: "Це була їхня вимога незалежності, і це дало імпульс розбити решту. Він ніколи не пробачив їм цього і ніколи не сприймав, що Україна може бути незалежною державою, мав свій погляд на російську історію. У 2014 році була криза, коли Україна почала занадто сильно хилитися, на його думку, до Європейського Союзу. І з цієї кризи вони силою окупували Крим".

За цим рійська росії окупували частину Донбасу, приблизно третину, з цими сепаратистськими територіями. І це дало старт початку війни. У 2022 році з низки інших причин путін вважав, що момент був слушним.