Володимир Зеленський прибув до Брюсселю

17 серпня 2025, 15:57
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Президент прибув до Брюсселя для зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де запланована двостороння зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Цей візит передує зустрічі українського президента з Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні 18 серпня.

Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, повідомило агентство Укрінформ.

За підсумками переговорів Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн проведуть пресконференцію. Після пресконференції президенти візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів Коаліції охочих.

Нагадаємо, до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів, повідомляє Sky News. За їхньою інформацією, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.
Більше публікацій

