Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де запланована двостороння зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Цей візит передує зустрічі українського президента з Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні 18 серпня.
Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, повідомило агентство Укрінформ.
За підсумками переговорів Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн проведуть пресконференцію. Після пресконференції президенти візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів Коаліції охочих.