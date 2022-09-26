Волонтерський проєкт DATTALION: на сторожі даних про військові злочини рф в Україні

З перших днів війни організація працює над збором та систематизацією фото- та відеоінформації наслідків російського нападу.

Волонтерські рухи в Україні особливо широко розповсюдилися з початком прямого російського військового вторгнення, що відбулося 24 лютого цього року. Деякі організації, окремі громадяни, вирішили надавати допомогу щодо забезпечення української армії - від амуніції до харчування. Хтось сконцентрувався на вивезенні громадян із зон бойових дій, інші долучилися до поширення даних за кордоном про звірства російських солдат. Але є ще один окремий волонтерський "фронт" - інформаційний. Факти і свідчення, що були задокументовані на фото- чи відеокамеру, не мають десь зникнути чи загубитися. Вони всі надзвичайно важливі і повинні використовуватися для поширення правди про військовий напад рф на Україну.

Саме про це в розмові з керівником напрямку роботи з волонтерами по збору даних в DATTALION Ольгою Ликовою.

У вашого проєкту специфічна назва від початку. Дійсно батальйон, чи вже декілька? Чи він умовно "жіночий", чи чоловіки теж в ньому?

Назва нашої волонтерської ініціативи виникла достатньо швидко, я б сказала в перші дні війни, коли команда розуміла, для чого збиратимуться дані та яка буде їхня ціль, а саме боротьба на інформаційному фронті війни Росії проти України. Назва DATTALION складається з поєднаних двох англійських слів - data, що означає ”інформація”, та слова battalion - військова частина, що складається з трьох і більше рот. Оскільки кожний член DATTALION - це волонтери з різноманітних сфер діяльності та виконують різні ключові ролі в проєкті, ми дійшли беззаперечної згоди щодо назви проєкту.

DATTALION – це проєкт, заснований і керований українськими жінками (85% жінок, багато з них є матерями та дружинами). Чоловіки у нас звісно теж присутні, вони є невіддільною частиною проєкту та допомагають Україні виграти цю жахливу війну, розкривши жорстоку правду про російські звірства та геноцид українців – проте їх значно менше.

Величезний масив даних, які ви вже зібрали… Ці факти агресії рф вже десь використовуються? Суди, позови?

Нашим першим і основним продуктом залишається публічна база фото та відеоматеріалів війни в Україні – найбільша незалежна публічна зведена база даних фотографій і відеозаписів з передової та гарячих точок. Вона містить матеріали, зібрані з відкритих джерел, безпосередніх учасників подій, свідків, журналістів, включаючи українські новини та публікації в соціальних мережах. Її ми поширюємо серед ЗМІ, лідерів думок, тих, хто шукає найповнішої інформації. Одного дня вона стане архівом, в якому можна буде знаходити докази та матеріали для документалістів.

Разом з тим, ми збираємо і іншу базу – відкриту базу свідків війни з усієї України. З міркувань безпеки імена очевидців не називаються, а деякі особисті дані приховуються. Проте тут зберігаються історії від першої особи, яка готова говорити публічно, засвідчуючи факти російської агресії в медіа, перед політиками, чи навіть судом.

Всі ці матеріали ми використовуємо в ще одному напрямі своєї діяльності – адвокаційному.

Наші адвокаційні кампанії допомагають світовим лідерам розуміти важливість забезпечити Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою, важливість санкцій, необхідних для припинення війни, а також термінової гуманітарної допомоги там, де вона потрібна найбільше.

Зібрані фотографії, відео та свідчення очевидців є надійним і потужним інструментом, щоб спонукати світових лідерів підтримувати Україну. З нещодавнього – ми з партнерами відкрили “Kyiv to Capital Exhibition” – виставку фото з передових, яка стартувала у Капітолії та буде показана у всіх 50 штатах і багатьох великих містах США.

Трохи про ваш колектив детальніше. Скільки українців і іноземців в ньому задіяні?

Основна українська волонтерська команда налічує 13 жінок та 3 чоловіків, які є досвідченими професіоналами із міжнародним досвідом у багатьох секторах і галузях.

Також, у нас є американська команда, яка складається з 6 жінок та 3 чоловіків, які протягом 6 місяців допомагають DATTALION та поширюють інформацію російське вторгнення та геноцид на території України.

Кількість - якість. Вже є реальні приклади, коли робота ваших волонтерів допомагає практично?

Перш за все, багато іноземних видань змогли скористатися нашою базою матеріалів та пошити ці матеріали по всьому світу. Нас зазначали у своїх публікаціях та випусках 145 міжнародних ЗМІ, серед яких є топові:

Harper’s Bazar UK, Marie Claire UK, Fox News, MSNBC, BBC, The Time, Vanity Fair France, Watson (Switzerland) та інші (див. за посиланням https://dattalion.com/press/

Також, на сьогоднішній день, з відкритої агрегованої бази даних DATTALION звантаження фото та відео налічують 32 000+ завантажень.

І, як вже зазначалось в попередньому питанні, адвокаційні кампанії мають великий вплив на поширення свідчень війни в Україні, а також забезпечують отримання Україною військової, фінансової та економічної підтримки та санкцій, необхідних для припинення війни, а також термінову гуманітарну допомогу там, де вона потрібна найбільше.

Міжнародна співпраця. Хто вам допомагає? Не тільки ж українці?

У DATTALION є широка міжнародна команда – наша американська частина, кілька команд у США та Великій Британії, які працюють з нами для просування фото, відео та свідчень з передових війни в медіа та серед громадськості. Є також організації, які підтримують нас, бо розуміють важливість нашої роботи – наприклад, цього вересня в рамках одного з найвідоміших у світі ярмарків мистецтва Vienna Contemporary Art Fair було засновано цілий блок Statement Ukraine, присвячений Україні, за підтримки Erste Bank Foundation. Statement Ukraine включав в себе дискусію, яку вела модерувала засновниця DATTALION Наталія Микольська, виставку сучасного українського мистецтва, а також NFT-дроп, всі доходи з продажу якого було перераховано саме на підтримку діяльності DATTALION.

Волонтерство у війні. Безумовно важливо було "на початку", зараз як з цим? Волонтери "потрібні" зараз?

Волонтери потрібні завжди. Люди працюють з важким контентом, інколи просто жахливим. Дійсно, не всі можуть витримати навантаження, комусь потрібна пауза в роботі з матеріалами, у когось з’являються інші проблеми, в тому числі й фінансові, і люди змушені більше часу приділяти на пошук роботи або інвестувати більше часу в основну роботу. Чим більше волонтерів, тим краще, адже ми зможемо завантажувати більше матеріалів не тільки з офіційних джерел, але й присвятити час глибшому пошуку фото та відео свідків, які публікують інформацію в себе на сторінках в соціальних мережах; моніторити місцеві, закриті канали, які містять дуже багато матеріалів, але, на жаль, не можуть бути оброблені через брак волонтерів.

Тому, якщо є 5-10 годин вільних в тиждень, ми будемо раді бачити нових волонтерів, які допоможуть в цій інформаційній боротьбі та наближатимуть Україну до перемоги!