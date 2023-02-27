Матеріали:
Теми:

Вторгнення росії до України спричинило наймасштабніше порушення прав людини – CNN

27 лютого 2023, 17:50
Вторгнення росії до України спричинило наймасштабніше порушення прав людини – CNN
Фото: Укрінформ
Ідеться про масові смерті, руйнування та переміщення людей, а також про сексуальне насильство.

Засідання Ради з прав людини ООН відкрилось в понеділок із заяв з різким осудом порушень прав людини, що відбуваються під час війни росії в Україні. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав війну росії "безглуздим вторгненням" і заявив, що "Загальна декларація прав людини" перебуває під атакою з усіх сторін, адже 100 мільйонів людей, рекордна кількість, змушені були стати біженцями, через конфлікти минулого року.

Про це повідомляє CNN.

"Вторгнення росії до України спричинило наймасштабніше порушення прав людини, яке ми наразі переживаємо. Воно принесло велику кількість смертей, руйнування та переселення. Напади на цивільних та цивільну інфраструктуру спричинили жертви та принесли жахливі страждання", - заявив він.

Також, Гутерріш зауважив, що "серйозні порушення міжнародних гуманітарних прав і прав людини проти полонених - та сотні випадків силових зникнень та довільних затримань цивільних - було задокументовано".

 Нагадаємо, у Женеві в понеділок, 27 лютого, стартувала щорічна сесія Ради з прав людини ООН, головною темою якої стане розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні. Сесія триватиме рекордні шість тижнів. Загалом очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.


 

Останні матеріали

Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється