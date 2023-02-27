Вторгнення росії до України спричинило наймасштабніше порушення прав людини – CNN

Ідеться про масові смерті, руйнування та переміщення людей, а також про сексуальне насильство.

Засідання Ради з прав людини ООН відкрилось в понеділок із заяв з різким осудом порушень прав людини, що відбуваються під час війни росії в Україні. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав війну росії "безглуздим вторгненням" і заявив, що "Загальна декларація прав людини" перебуває під атакою з усіх сторін, адже 100 мільйонів людей, рекордна кількість, змушені були стати біженцями, через конфлікти минулого року.

Про це повідомляє CNN.

"Вторгнення росії до України спричинило наймасштабніше порушення прав людини, яке ми наразі переживаємо. Воно принесло велику кількість смертей, руйнування та переселення. Напади на цивільних та цивільну інфраструктуру спричинили жертви та принесли жахливі страждання", - заявив він.

Також, Гутерріш зауважив, що "серйозні порушення міжнародних гуманітарних прав і прав людини проти полонених - та сотні випадків силових зникнень та довільних затримань цивільних - було задокументовано".

Нагадаємо, у Женеві в понеділок, 27 лютого, стартувала щорічна сесія Ради з прав людини ООН, головною темою якої стане розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні. Сесія триватиме рекордні шість тижнів. Загалом очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.



