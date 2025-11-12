Вучич вважає, що війна між Європою і росією стає "дедалі більш імовірною"

У розмові політик прокоментував заяви начальника Генерального штабу Франції, генерала Фаб’єна Мандона, який вважає, що росія може відчути "спокусу продовжити війну" в Європі.

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що Європа готується до можливої війни з росією.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Pink.

У розмові політик прокоментував заяви начальника Генерального штабу Франції, генерала Фаб’єна Мандона, який вважає, що росія може відчути "спокусу продовжити війну" в Європі, тож армія країни має підготуватися до зіткнення через три-чотири роки.

"Викладаючи факти, я доходжу висновку, що війна між Європою і росією стає дедалі більш імовірною. Це не порожні балачки. Усі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною людиною", — сказав Вучич.