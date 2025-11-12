Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вучич вважає, що війна між Європою і росією стає "дедалі більш імовірною"

12 листопада 2025, 11:55
Вучич вважає, що війна між Європою і росією стає
Фото: European Western Balkans
У розмові політик прокоментував заяви начальника Генерального штабу Франції, генерала Фаб’єна Мандона, який вважає, що росія може відчути "спокусу продовжити війну" в Європі.
Президент Сербії Александар Вучич вважає, що Європа готується до можливої війни з росією.
 
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Pink.
 
У розмові політик прокоментував заяви начальника Генерального штабу Франції, генерала Фаб’єна Мандона, який вважає, що росія може відчути "спокусу продовжити війну" в Європі, тож армія країни має підготуватися до зіткнення через три-чотири роки.
 
"Викладаючи факти, я доходжу висновку, що війна між Європою і росією стає дедалі більш імовірною. Це не порожні балачки. Усі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною людиною", — сказав Вучич.
 
На його думку, Сербія опинилася «між молотом і ковадлом». Він зауважив, що країна мусить продовжувати зміцнювати власну армію. 
 
"Ми озброюємося розумно. Ми мусимо продовжувати інвестувати значні кошти, щоб захистити нашу країну", — додав сербський президент.

 

