Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Вуглецевий податок ЄС не буде автоматично поширюватись на Україну - Стефанішина

ЄС прагне досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Однак рівень глобальних викидів зростає, особливо коли компанії переносять виробничі потужності до країн із лояльною політикою щодо викидів
Законопроєкт ЄС про введення вуглецевого податку приймається у такій редакції, що унеможливлює його автоматичну дію щодо України.
Вуглецевий податок ЄС не буде автоматично поширюватись на Україну - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина (РБК-Україна)

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Цей законопроєкт зараз розглядається в Європейському парламенті. Ми створили делегацію, яка мала донести нашу позицію до європейців - і це вдалося. Наразі цей законопроєкт розглядається у редакції, що унеможливлює автоматичне застосування цього мита для країн, з якими ЄС має розширену зону вільної торгівлі, або які є членами Енергетичного співтовариства", - заявила вона.

Ольга Стефанішина нагадує, що Україна за обома позиціями відповідає цій вимозі.

"Тому щодо нашої країни має проводитися спеціальна процедура, яку ми зараз обговорюємо. У нас вже працюють мита на викид вуглецю, а тому наша позиція полягає в тому, що це є альтернативою вуглецевих мит",- додала віцепрем’єрка.

Як відомо, ЄС прагне досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Однак рівень глобальних викидів зростає, особливо коли компанії переносять виробничі потужності до країн із лояльною політикою щодо викидів.

Новий механізм ЄС встановить мито на так званий "брудний" імпорт певних товарів до Євросоюзу з країн з гнучкою вуглецевою політикою. Перш за все, це буде стосуватися імпорту сталі, алюмінію, цементу тощо, цілком імовірно - електроенергії. Податок буде прив’язаний до оподаткування викидів парникових газів у країні, де вироблений товар, і буде нараховуватися під час перетину товаром кордону з ЄС.

Нагадаємо, що США і Євросоюз домовилися скоротити викиди метану, які сприяють глобальному потеплінню, приблизно на третину до кінця цього десятиліття, і підштовхують інші великі економіки світу приєднатися до них.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2021 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.