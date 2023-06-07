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Вибух зсередини – найбільш ймовірна причина руйнування ГЕС: The New York Times

07 червня 2023, 13:35
Вибух зсередини – найбільш ймовірна причина руйнування ГЕС: The New York Times
Такого висновку журналісти дійшли після експертної оцінки фахівців, з якими вони поспілкувались.

Про це пише The New York Times, посилаючись на інженерно-технічних фахівців і спеціалістів із боєприпасів. 

Експерти заявили, що наявні докази вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини.

"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки.  Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", – йдеться в матеріалі.  

ЗМІ поспілкувалося з професором інженерії й експертом із вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Ніком Глумаком і той наголосив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, обмежена. Також, за його словами, навіть "пряме попадання" може не зруйнувати дамбу.

"Для цього потрібна значна кількість енергії. Подумайте про сили, які діють на конструкцію в процесі – вони величезні. У вас є масивна сила води", – сказав Глумак. 

Ще одни професор інженерії в Університеті Меріленда і член Національної академії інженерії Грегорі Бехер, який вивчав руйнування дамб, назвав випадок Каховської ГЕС підозрілим і пояснив це тим, що деякі дамби руйнуються через сильні потоки води, які переповнюють їх. Проте, за його словами, в такому випадку руйнування починається з земляної частини дамби, з обох берегів.

Фото та відеозаписи вказують, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, яка примикає до берега, що перебуває під контролем рф. Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася.

Як зауважили журналісти, навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори і високий рівень води, не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.

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