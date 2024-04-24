Види спорту, від яких відсторонили спортсменів рф

Після того, як рф розпочала повномасштабну агресію проти України, проти неї ввели низку санкцій. Вони торкнулись перш за все банківської та економічної сфери. Але на рівні світового спорту у рф також є певні обмеження. З російським футболом припинили співпрацювати такі бренди, як Adidas. А футбольні клуби були відсторонені від змагань в УЄФА. При цьому УЄФА розірвало контракт з газпромом.

Які сфери спорту доступні росіянам

В наближенні Олімпійських ігор почалися розмови про те, що спортсменів рф можуть допустити до змагань під нейтральним прапором. Кіберспорт та гральні автомати в Україні онлайн підтримують санкції та забороняють участь росіянам. Розберімось, що це означає для країни агресора, та які саме види спорту наразі доступні таким чином російським спортсменам. Серед перших, хто підтримав спортивні санкції, були Паралімпійські ігри.

Наразі росіян допущено до таких світових змагань під нейтральним прапором:

боротьба;

настільний теніс;

п’ятиборство;

дзюдо;

фехтування;

тріатлон;

тхеквондо;

скейтбординг.

Всі футбольні єврокубки відсторонили російські клуби та збірні від змагань.

Тенісні змагання залишаються росіянам доступні, але тільки окремим спортсменам під нейтральним прапором. А командні турніри для представників країни агресора заборонені.

Гірше за все ситуація складається в боксі, адже міжнародну асоціацію з цього виду спорту очолює росіянин Умар Кремльов. Тож хоча формально боксерам з рф заборонено брати участь в змаганнях, вони виступають в складі інших команд. Зокрема Сербії. Сам Кремльов продовжує отримувати гроші від газпрому і дозволяє молодіжним командам з рф брати участь в чемпіонатах.

Що таке участь під нейтральним прапором

Участь спортсменів під нейтральним прапором на Олімпійських іграх є рідкісним явищем. Це зазвичай відбувається тоді, коли країна, до якої вони належать, тимчасово або постійно позбавлена права брати участь в Олімпійських іграх, як от з рф наразі.

Але в деяких випадках спортсмени цієї країни можуть брати участь у змаганнях під загальним нейтральним прапором, що дозволяє їм продовжувати свою кар'єру та представляти свої спортивні інтереси на міжнародному рівні. При цьому вони виступають не від імені своєї країни, а від Міжнародного олімпійського комітету Вони не мають права:

представляти свою країну на п'єдесталі переможців;

грати гімну своєї країни в разі перемоги.

Спортсмени, які виступають під нейтральним прапором, зобов'язані суворо дотримуватися всіх правил та норм, встановлених МОК та олімпійськими комітетами. Їм також доводиться проходити додаткові перевірки на допінг перед участю у змаганнях, щоб забезпечити чесність та справедливість змагань.