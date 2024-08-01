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ПОЛІТИКА

Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент – міністр оборони Британії

01 серпня 2024, 21:58
Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент – міністр оборони Британії
Wikipedia
Він закликав союзників і надалі допомагати Україні у війні проти росії.

Переломним моментом у боротьбі України проти армії путіна та російських Су-35 назвав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прибуття в Україну перших літаків F-16.

Відповідний допис міністр розмістив на платформі Х (раніше Twitter).

Шаппс також наголосив, що Британія та союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати битву України за небо.

Про прибуття першої партії винищувачів F-16 від союзників учора повідомило видання Bloomberg. Згодом стало відомо, що Україна отримала перші шість винищувачів від Нідерландів.

Очікується, що ще кілька літаків незабаром прибудуть із Данії, а до кінця року Україна матиме близько 20 винищувачів, включно з поставками від Бельгії та Норвегії.

The Telegraph повідомило, що F-16 після прибуття в Україну вже виконали перші бойові завдання. Зокрема їх задіяли як "протиповітряну оборону".

БританіяF-16війна в УкраїніГрант Шаппс

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