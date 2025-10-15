Виробник гелікоптерів зі США підписав із Україною Меморандум про співпрацю
15 жовтня 2025, 14:07
Фото: Мінекономіки
На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та авіабудівна американська компанія Bell Textron Inc підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.
Про це розповіли в українському міністерстві.
Документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні, що сприятиме розвитку високотехнологічного машинобудування та посиленню промислової спроможності держави.
Компанія Bell Textron Inc готова розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. У міністерстві кажуть, що це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь.
Компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає:
- відкриття представництва Bell в Україні;
- створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO);
- вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами;
- передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва;
- підготовку і стажування українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в Україні.
Реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та формування нової промислової спроможності у сфері авіації.
Підписали Меморандум заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та виконавчий віцепрезидент Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльоссер у присутності Лізи Атертон — президентки і генеральної директорки Bell Textron Inc.
Bell Textron Inc — американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка входить до складу корпорації Textron. Заснована у 1935 році, Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу.