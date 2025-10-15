Виробник гелікоптерів зі США підписав із Україною Меморандум про співпрацю

0Документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні.

На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та авіабудівна американська компанія Bell Textron Inc підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.

Про це розповіли в українському міністерстві.

Документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні, що сприятиме розвитку високотехнологічного машинобудування та посиленню промислової спроможності держави.