Виробник гелікоптерів зі США підписав із Україною Меморандум про співпрацю

15 жовтня 2025, 14:07
Фото: Мінекономіки
0Документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні.
На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та авіабудівна американська компанія Bell Textron Inc підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.
 
Про це розповіли в українському міністерстві.
 
Документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні, що сприятиме розвитку високотехнологічного машинобудування та посиленню промислової спроможності держави.
 
Компанія Bell Textron Inc готова розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів.  У міністерстві кажуть, що це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь.
 
Компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає:
  • відкриття представництва Bell в Україні;
  • створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO);
  • вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами;
  • передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва;
  • підготовку і стажування українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в Україні.
 
Реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та формування нової промислової спроможності у сфері авіації.
 
Підписали Меморандум заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та виконавчий віцепрезидент Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльоссер у присутності Лізи Атертон — президентки і генеральної директорки Bell Textron Inc.
 
Bell Textron Inc — американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка входить до складу корпорації Textron. Заснована у 1935 році, Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу. 

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

