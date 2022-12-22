Виступ Володимира Зеленського на спільній пресконференції із Джо Байденом

Президент Володимир Зеленський виступив на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Укрінформ наводить повний текст виступу.

Укрінформ наводить повний текст виступу.

Шановні журналісти!

Пані та панове!

Я приїхав до Сполучених Штатів, щоб передати слова вдячності від Українського народу усім американцям.

Народу, який робить так багато для України. Я дякую вам за це!

Цей візит в Сполучені Штати Америки став дійсно історичним – для України, для наших відносин з Америкою і для американського лідерства.

За триста днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах – України і США – ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом.

Я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, в усіх наших переговорах. Я хочу ще раз подякувати пану президенту за щиру підтримку і розуміння України.

А також за будівництво і підтримання міжнародної коаліції для посилення міжнародного правопорядку. Я вдячний президенту Байдену за його особисті зусилля, дуже цілеспрямовані, мудрі кроки, які обʼєднують світову спільноту – зокрема, Глобальний Південь.

Коли усі країни світу займають чітку позицію на захист міжнародного права, на мирну співпрацю і взаєморозуміння, це корисно для усіх країн – для України, для Сполучених Штатів.

Дякую Конгресу – за двопалатну і двопартійну підтримку і передчуваю сьогодні змістовні зустрічі з очільниками Палати представників і Сенату, за рішення Конгресу на посилення свободи. І зараз я як раз продовжу цей візит – новими заходами в Конгресі.

Головне питання усіх моїх переговорів сьогодні це зміцнення України, це наступний рік і наш рух до перемоги у війні за незалежність. Маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому.

Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 млрд 800 мільйонів доларів. Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці.

Дуже важливою частиною нашої розмови з паном президентом була координація подальших наших стратегічних кроків – ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року і до чого готуємось. Це важливо для усіх українців.

Я сподіваюсь, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для нашої держави обсягом майже 45 мільярдів доларів. Я дякую за таку підтримку! Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки.

Я знаю, що Американське лідерство залишиться міцним та глобально відчутним. Сполучені Штати стоятимуть на захисті наших спільних цінностей, цінностей свободи. І я вірю, що – попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу – двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатись. Дякую усім, хто працює заради цього.

Звичайно, на усіх зустрічах сьогодні звучить і звучатиме питання про протидію російському терору і відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики. Маємо пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними – це ключове гуманітарне питання зараз.

Обговорюємо подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста. Росія має відповідати за усе те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу.

І принципова річ – Формула миру, можливості американського лідерства щодо цього. Ми пропонуємо дуже конкретні пункти – і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати.

Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують – і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу і шукати, як відновити територіальну цілісність України і міжнародний порядок.

І останнє – маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці.

Я про це не можу говорити детально, але я за це вдячний президенту Байдену.

Дякую за увагу! Слава Україні!