WP: Критика армії в росії є злочином – але не для найманця Прігожина

Експерти кажуть, що путін може не сприймати Прігожина як загрозу, або він може не до кінця розуміти ступінь його зростаючої помітності.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Прігожин в останні тижні публічно критикує військове керівництво росії, звинувачуючи його в некомпетентності.

Про це пише The Washington Post.

Він також проводить мітинги та прес-конференції по всій росії, просуваючи кампанію під назвою "Вагнер: друга лінія фронту".

У країні, де критика військових і виклик президенту незаконні, багато хто задається питанням, чому путін терпить поведінку Прігожина. Повністю підтримуючи війну в Україні та мобілізацію російського суспільства, Прігожин, можливо, забезпечив собі безпеку.

Експерти кажуть, що путін може не сприймати Прігожина як загрозу, або він може не до кінця розуміти ступінь його зростаючої помітності. Кінцева мета Прігожина неясна, але, можливо, він позиціонує себе для отримання переваг в постпутінській росії, проти інших олігархів. Послання Прігожина може бути занадто екстремальним, щоб знайти відгук у основної маси росіян, і у нього мало шансів зробити успішну політичну кар'єру.

Однак будь-які репресії проти Прігожина ризикують об'єднати його прихильників з іншими антипутінськими рухами і можуть стати проблемою для режиму путіна. Кінцева мета Прігожина досі не ясна. Протягом багатьох років він процвітав як лідер воєнізованої організації, яка діяла в тіні, домагаючись цілей Кремля по всьому світу будь-якими засобами. Такий підхід не завжди добре поєднується з офіційною посадою, яка пов'язана з більшою відповідальністю і політичними ризиками, а також номінальними зобов'язаннями перед законом.

Аналітики вважають, що у Прігожина мінімальні шанси на успішну політичну кар'єру, оскільки його ідеї, як і ідеї чеченського лідера Рамзана Кадирова, часто занадто екстремальні, щоб знайти відгук у основної маси росіян, не кажучи вже про еліту країни.

Нагадаємо, що міноборони рф підписало контракт з кадирівцями, натомість ПВК "Вагнер" – ні.