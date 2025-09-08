WP: росія в п'ять разів збільшила авіаудари по Україні від початку 2025 року

Зазначається, що цього літа в Україні не було тихих ночей.

З початку 2025 року кількість російських авіаударів по Україні збільшилася більш ніж у п'ять разів. У червні та липні рф запустила рекордну кількість безпілотників, комбінуючи їх із ракетами.

Про це йдеться в аналізі Washington Post.

Зазначається, що цього літа в Україні не було тихих ночей. У червні та липні окупанти запустили сумарно 11 739 дронів, що є рекордом від початку повномасштабної війни. Також росіяни за два місяці атакували Україну 433 крилатими та балістичними ракетами.

У червні та липні внаслідок російських повітряних атак загинули 518 мирних жителів, а ще понад 1500 осіб дістали поранення. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, червень і липень стали найбільш смертоносними місяцями для мирних жителів країни за останні три роки.

"Зараз в одній атаці використовується більше дронів, ніж було б за місяць ударів у 2024 році", - розповів журналістам старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Високопоставлений європейський дипломат у розмові з журналістами заявив, що росіяни продовжать здійснювати нічні атаки по Україні, завдаючи ударів по різних регіонах країни. Він підкреслив, що росія зараз абсолютно не зацікавлена в припиненні бойових дій.

Також у виданні звернули увагу на те, що в Україні шум перевищив рівень, який Всесвітня організація охорони здоров'я вважає здоровим для нічної пори доби (близько 40-45 децибел). Інтенсивність звуку під час війни в тисячі разів перевищує будь-який шум, з яким стикаються люди в повсякденному житті.

Журналісти нагадали, що сирени повітряної тривоги мають гучність від 100 до 130 децибел. Звук вибуху дрона може сягати 120-150 децибел, а ревіння кулеметів, які використовуються для їхнього збивання, сягає 140-160 децибел. За даними ВООЗ, цього достатньо для пошкодження слуху.

Старший кардіолог, дослідник і голова Європейської робочої групи з екологічної стійкості Томас Мюнзель у розмові з журналістами попередив, що регулярні нічні атаки залишають глибокий біологічний слід. Він наголосив, що повітряні удари не лише порушують сон, а й дестабілізують серцево-судинну систему, наповнюють організм гормонами стресу і викликають тривалі зміни в центрах емоційного контролю мозку.