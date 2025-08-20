Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

WSJ: Переговори із Зеленським руйнують наратив путіна про війну

20 серпня 2025, 16:49
WSJ: Переговори із Зеленським руйнують наратив путіна про війну
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Заклик президента США Дональда Трампа до зустрічі ставить путіна у скрутне становище.

Якщо російський диктатор владімір путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, то він зіткнеться віч-на-віч з людиною, яку критикував як нелегітимного лідера та маріонетку впродовж 3,5 років.

Про це пише The Wall Street Journal

"Прямі переговори із Зеленським суперечитимуть наративу, який путін ретельно вибудував і продавав росіянам, намагаючись виправдати своє вторгнення в Україну у 2022 році: що війна є частиною ширшого конфлікту із Заходом, в якому Зеленський і його країна є лише пішаками", - зазначають оглядачі видання.

У матеріалі йдеться про те, що заклик президента США Дональда Трампа до зустрічі ставить путіна у скрутне становище. Якщо російський лідер відмовить, то може розлютити Трампа, який вже погрожував йому новими санкціями. Однак ця зустріч може зашкодити його політичному іміджу серед еліти рф та суспільства. 

"Згода путіна на зустріч із Зеленським, ймовірно, не буде швидкою або легкою. Він неодноразово називав українського лідера слугою Заходу і наполягав на тому, що перед зустріччю двох лідерів мають бути вирішені різні складні питання. Він також поставив під сумнів легітимність Зеленського після того, як той продовжив свій мандат понад звичайний п'ятирічний термін, посилаючись на проблеми з проведенням виборів під час війни. путін поставив під сумнів його повноваження підписувати будь-які мирні угоди", - підкреслили у WSJ.

Водночас, як кажуть автори публікації, проблеми проведення таких перемовин пов'язані не лише із Зеленським. На думку аналітиків, путін розглядає війну в Україні як частину ширшої російської кампанії з перегляду скарг, які рф відчуває з кінця холодної війни. 

"Для путіна це набагато ширше протистояння із Заходом. А Україна є полем битви між росією та Заходом. На думку путіна, Зеленський не є гравцем. Те, що українці взагалі воюють, пояснюється підтримкою Заходу", - зауважила старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова.

Також аналітики стверджують, що врешті-решт Путін, швидше за все, обійде ідею зустрічі, не відмовляючись від неї прямо, адже це стратегія, яку він раніше застосовував у відповідь на заклики до припинення вогню. 

війнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється