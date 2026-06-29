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Яхту путіна перевозять біля Данії в супроводі військових кораблів – ЗМІ

29 червня 2026, 15:07
Яхту путіна перевозять біля Данії в супроводі військових кораблів – ЗМІ
За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення росії в Україну, транспондер яхти був вимкнений.
Яхту Graceful (Kosatka), яку пов’язують із главою рф володимиром путіним, помітили біля узбережжя Данії в супроводі російських військових суден.
 
Про це пише місцеве видання DR із посиланням на моніторингові платформи судноплавних перевезень та фото, зроблені з узбережжя "кількома ентузіастами судноплавства".
 
Яхта Graceful ("Граціозна"), вона ж "Костака" має понад 80 метрів завдовшки та 20 метрів завширшки. Forbes зазначав, що вона коштує 119 мільйонів доларів. А російські опозиціонери заявляли, що вона належить главі рф володимиру путіну.
 
За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення росії в Україну, транспондер яхти був вимкнений. У той час корабель перемістили, його бачили в Санкт-Петербурзі в Балтійському морі. За даними DR, у ніч проти 29 червня супер’яхта пройшла данськими водами: опівночі пройшла через протоку Великий Бельт, вранці пройшла повз Анхольт і має обійти місто Скаген. Її супроводжують російський військовий есмінець та ще один російський патрульний корабель.
 
Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини по черзі стежать за російським конвоєм з 9:00 28 червня, данський патрульний корабель P521 Freja слідує за російськими кораблями.

 

війна в Україніросія окупантиДанія

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