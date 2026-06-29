Яхту путіна перевозять біля Данії в супроводі військових кораблів – ЗМІ

За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення росії в Україну, транспондер яхти був вимкнений.

Яхту Graceful (Kosatka), яку пов’язують із главою рф володимиром путіним, помітили біля узбережжя Данії в супроводі російських військових суден.

Про це пише місцеве видання DR із посиланням на моніторингові платформи судноплавних перевезень та фото, зроблені з узбережжя "кількома ентузіастами судноплавства".

Яхта Graceful ("Граціозна"), вона ж "Костака" має понад 80 метрів завдовшки та 20 метрів завширшки. Forbes зазначав, що вона коштує 119 мільйонів доларів. А російські опозиціонери заявляли, що вона належить главі рф володимиру путіну.

За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення росії в Україну, транспондер яхти був вимкнений. У той час корабель перемістили, його бачили в Санкт-Петербурзі в Балтійському морі. За даними DR, у ніч проти 29 червня супер’яхта пройшла данськими водами: опівночі пройшла через протоку Великий Бельт, вранці пройшла повз Анхольт і має обійти місто Скаген. Її супроводжують російський військовий есмінець та ще один російський патрульний корабель.