Цифрові платіжні системи впевнено захоплюють фінансові ринки провідних країн світу й Україна не є виключенням. Аналітики прогнозують повний перехід від купюр та монет до цифрових валют в найближчі десятиліття, що значно спрощує життя пересічного громадянина, діяльність бізнесів та функціонування держави.

Частка безготівкових розрахунків в Україні безперервно зростає, і за даними НБУ, у 2024 році склала 64,5%. Це свідчить про довіру українців до онлайн-платежів та численні переваги таких способів оплати.

Що таке цифрові платіжні системи?

Цифрові платіжні системи — це фінансові системи, що дозволяють здійснювати грошові транзакції за допомогою електронних пристроїв без участі посередників чи фізичних купюр.

Такі сучасні способи оплати мають безліч переваг для фінансових структур та кінцевих користувачів. В цьому випадку найбільше виграють онлайн-сервіси, маркетплейси та індустрія розваг.

Зокрема, швидкість транзакцій, спрощена звітність та електронний облік стимулюють розвиток електронної комерції, що позитивно впливає на економіку в цілому. В Україні сектор онлайн-платежів дуже розвинений і охоплює електронні рішення, наведені в таблиці..

Категорія Приклади сервісів Онлайн-банкінг та мобільні застосунки Monobank, Прива 24, Ощад 24/7, тощо Електронні гаманці та платіжні сервіси Apple Pay для користувачів iOS, Google Pay для всіх користувачів, MiPay та інші для годинників й гаджетів Цифрові платіжні системи EasyPay, iPay.ua, Portmone та інші Міжнародні платіжні системи PayPal, Revolut, Skrill, Neteller Криптовалютні застосунки та системи Binance Pay, Trustly, тощо

Сфера онлайн-розваг — рушійна сила розвитку цифрових платежів

Сектор онлайн-геймінгу — одні з перших, хто почав використовувати цифрові платіжні системи. Річ у тім, що ці сучасні фінансові інструменти задовольняють потреби користувачів ігрових порталів: платежі виконуються миттєво і, у більшості випадків, безкоштовно.

В Україні легально працюють десятки онлайн-казино, що приймають оплату й виплачують виграші за допомогою електронних платіжних сервісів. Серед найпопулярніших для таких транзакцій фінансових сервісів - ApplePay і GooglePay, онлайн-банкінг і електронні гаманці.

Важливо знайти надійне джерело, де можна отримати вичерпну інформацію про всі онлайн-казино в Україні, перед тим як віддавати перевагу одному із сервісів. Такі безготівкові платіжні рішення сприяють прозорості та безпечності сфери казино, залучаючи все більше гравців.

Економічний ефект цифрових платіжних сервісів

Цифрові платіжні системи чинять позитивний вплив на українську економіку, спрощуючи процеси, інтегруючи електронні рішення в повсякденні процеси та пропонуючи очевидні переваги, серед яких:

Швидкий обіг грошей. Цифрові рішення скорочують час транзакцій від кількох днів до кількох секунд. Це прискорює роботу бізнесів та маркетплейсів, позитивно впливаючи на попит, ринки та економіку в цілому. Прозорість. Кожна електронна транзакція залишає по собі цифровий слід, за яким можна відслідкувати відправника, отримувача, суму переказу, день та час переказу й багато іншого. Для бізнесів це спрощує облік, а для держави — оподаткування. Електронна комерція. Головні користувачі цифрових переказів — онлайн-бізнеси, серед яких онлайн-послуги, маркетплейси, інтернет-магазини, сфера розваг та цифрові продукти. Такі звичні для всіх українців сервіси, як Rozetka чи OLX, стали можливими завдяки впровадженню цифрових платіжних систем. Безперешкодний доступ. Особа будь-якої вікової групи, незалежно від місця проживання, наявності доступу до банківських послуг, рівня освіти чи доходу, може користуватися цифровими платіжними сервісами. Інтеграція. Завдяки онлайн-платежам розвивається також світова економіка та міжнародні відносини. Перекази, які неможливо було зробити ще 10 років тому, сьогодні виконуються за два кліки.

Ризики та виклики цифрового майбутнього

Аналіз впливу цифрових платіжних систем на економіку та життя українців включає також певні ризики та виклики, з якими доведеться стикнутися. Зокрема, наразі громадяни України не мають достатньої кількості знань щодо інформаційної безпеки та не вважають кібернебезпеку реальною загрозою, що не відповідає дійсності.

Окрім цього, старшому поколінню значно важче адаптуватися до цифрового середовища. Тисячі людей, які не мають доступу до інтернету, не користуються смартфонами та комп'ютерами залишаються буквально поза грою. Не можна забувати й про наші реалії: локдауни, відсутність електроенергії й інтернету роблять цифрові платежі неможливими, демонструючи залежність від інфраструктури.