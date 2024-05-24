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Японія запровадить санкції на дев'ять організацій рф через закупівлю зброї в КНДР

24 травня 2024, 12:35
Японія запровадить санкції на дев'ять організацій рф через закупівлю зброї в КНДР
Фото: з вільного доступу
Під санкції потраплять також росіянин і дві кіпрські фірми.

Уряд Японії вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в росії, громадянина рф та дві кіпрські фірми через закупівлі москвою зброї з Північної Кореї на тлі її триваючого вторгнення в Україну.

Про це пише Kyodo News.

За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія "рішуче засуджує" поставки зброї до росії з Північної Кореї, зазначаючи, що це  є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Оскільки російське вторгнення в Україну продовжується, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – додали у японському уряді. 

Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включаючи судноплавні й військові фірми.

Відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Японія разом з іншими членами G7 заморозила активи президента росії путіна, його підлеглих і центрального банку країни.

Японіявійна в Україніросія окупантиСанкції проти рф

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