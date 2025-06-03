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ПОЛІТИКА

Єрмак зустрівся з Келлогом у Вашингтоні: обговорили перемовини, фронт і викрадених дітей

03 червня 2025, 20:10
Єрмак зустрівся з Келлогом у Вашингтоні: обговорили перемовини, фронт і викрадених дітей
Фото: з вільних джерел
Українська делегація в Стамбулі передала списки дітей і чекає відповіді від москви. США включені в цей процес.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом. Вони, зокрема, обговорили другий раунд українсько-російських переговорів.

Про це Єрмак повідомив в Telegram.

Єрмак підкреслив, що він зустрівся з Келлогом під час свого візиту до Вашингтона.

"Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти росії та оборонну допомогу Україні", - зазначив він.

За словами керівника ОП, однією з тем стали викрадені росією українські діти. Українська делегація в Стамбулі передала списки дітей і чекає відповіді від москви. США включені в цей процес.

"Я сказав, що росія робить усе, щоб не припиняти вогонь. І цьому слід покласти край через силу, тому що Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції і знищувати їхній військовий потенціал", - додав Єрмак.

Також він зазначив, що Україна вдячна президенту США Дональду Трампу і всьому американському народу за підтримку.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтона, щоб обговорити оборонну підтримку та санкції проти росіян, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема.

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