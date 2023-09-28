ЄС блокує виробництво зброї в рф та Ірані: попередження отримали ряд країн

Євросоюз попередив про ймовірну заборону продажу певних товарів до Туреччини, Індії і ще чотирьох країн через постачання деталей Ірану і росії для виготовлення дронів та іншої зброї.

Про це повідомляє The Guardian.

Європейська комісія опублікувала коментар після публікації The Guardian 47-сторінкового документа, де Україна детально описала використання західних технологій.

В документі стверджується, що за попередні 3 місяці було здійснено 600 атак по містах України з використанням БПЛА, які містять західні технології.

Митна інформація демонструє, що майже весь імпорт до Ірану походить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму і Коста-Ріки.

Також 5 європейських компаній, серед яких польська дочірня компанія британської транснаціональної компанії, були названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів.

Серед деталей європейського виробництва, знайдених у безпілотниках Shahed-131 і 136, які використовує росія - паливні насоси, транзистори, схеми керування живленням і мікропроцесори.

Але разом з тим немає жодних підтверджень, що були порушення з боку західних компаній, чия продукція була ідентифікована.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує наявні комерційні компоненти, поставки яких погано або взагалі не контролюються", - написано в документі.

В Європейській комісії вважають, що виявлені факти свідчать про те, що санкції ЄС створюють значний тиск, але необхідні додаткові зусилля, аби санкції діяли, тому ЄК намагається працювати через дипломатичні зусилля.

"Посланник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван тісно співпрацює з юрисдикціями третіх країн, щоб гарантувати, що наші санкції не будуть обійдені", - сказали в Європейській комісії.

В разі, коли дипломатичні зусилля виявляться недостатніми, або не буде готовності до співпраці, єдиним варіантом, що залишиться, буде припинення експорту до цих третіх країн дуже специфічних товарів.

"Цей інструмент дозволив би ЄС заборонити експорт цих товарів до країн, які використовуються для обходу наших санкцій, а також заборонити надання супутніх послуг", - пише The Guardian.

Нагадаємо, що в дронах Shahed виявлено понад 50 європейських компонентів.