Ці кошти допоможуть фінансувати оборону та відновлення, а повернення буде лише після того, як росія виплатить репарації.

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні масштабної фінансової допомоги обсягом до 130 мільярдів євро, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Йдеться про так звану репараційну позику, яку Україна зобов’язана буде повернути лише після того, як росія виплатить репарації відповідно до умов майбутньої мирної угоди.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела серед європейських посадовців.

Ідею позики на основі активів рф, заморожених на Заході після початку повномасштабної війни у 2022 році, вперше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня. Згідно з планом, Україна отримає кошти на фінансування оборони та відновлення, але повертати їх має лише після того, як росія виплатить репарації за умовами майбутньої мирної угоди.

Ризики за цією позикою мають розділити країни Євросоюзу, а також потенційно інші держави «Великої сімки». Очікується, що остаточний обсяг фінансування буде визначено після оцінки потреб України у 2026–2027 роках, яку проведе Міжнародний валютний фонд.

За даними джерел, з близько 210 мільярдів євро російських активів, заморожених у Європі, найбільша частина — приблизно 175 мільярдів — зберігається у бельгійському фінансовому холдингу Euroclear. Ці кошти вже конвертовано в готівку або ліквідні інструменти, тож вони можуть стати базою для нової фінансової ініціативи.

Перед запуском нового механізму ЄС планує погасити поточну позику країн G7 на суму 45 мільярдів євро, після чого залишиться близько 130 мільярдів, які можуть бути залучені для підтримки України.

Раніше стало відомо, що Україна отримає $246,5 млн позики від Світового банку на післявоєнне відновлення.