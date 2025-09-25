ЄС готується до повної відмови від російських енергоресурсів – фон дер Ляєн

Тепер Брюссель планує закрити останні шляхи постачання російського газу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз рішуче рухається до повної відмови від російських енергоресурсів, включно з забороною на імпорт скрапленого газу. Вона підкреслила, що така політика відповідає й зауваженням колишнього президента США Дональда Трампа щодо залежності Європи від росії.

Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв’ю CNN.

"Президент Трамп правий. Це неприйнятно - російські енергоносії не повинні повертатися в Європу 'через чорний хід'," - заявила вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році Євросоюз мав суттєву залежність від російських енергоресурсів, однак з початком війни ситуація докорінно змінилася.

"путін сам відрізав нам газ. Ми пережили серйозну енергетичну кризу, але змогли диверсифікувати постачання, інвестувати у відновлювану та ядерну енергетику. Відтоді ми вже скоротили імпорт російських енергоносіїв на 80%," - зазначила президентка Єврокомісії.

Водночас вона наголосила, що деякі країни ЄС продовжують закуповувати скраплений природний газ (СПГ) з росії, і це неприпустимо.

"Ми завершуємо цю роботу. З російським СПГ буде покінчено — ми готуємо санкції проти його імпорту. Це частина наступного, 19-го пакета обмежень проти росії", - додала фон дер Ляєн.

На її думку, будь-які закупівлі російських енергоносіїв лише підживлюють російську військову машину, а отже суперечать інтересам самої Європи.