ЄС готується до повної відмови від російських енергоресурсів – фон дер Ляєн

25 вересня 2025, 09:46
ЄС готується до повної відмови від російських енергоресурсів – фон дер Ляєн
Фото: www.ednist.info
Тепер Брюссель планує закрити останні шляхи постачання російського газу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз рішуче рухається до повної відмови від російських енергоресурсів, включно з забороною на імпорт скрапленого газу. Вона підкреслила, що така політика відповідає й зауваженням колишнього президента США Дональда Трампа щодо залежності Європи від росії.

Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв’ю CNN.

"Президент Трамп правий. Це неприйнятно - російські енергоносії не повинні повертатися в Європу 'через чорний хід'," - заявила вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році Євросоюз мав суттєву залежність від російських енергоресурсів, однак з початком війни ситуація докорінно змінилася.

"путін сам відрізав нам газ. Ми пережили серйозну енергетичну кризу, але змогли диверсифікувати постачання, інвестувати у відновлювану та ядерну енергетику. Відтоді ми вже скоротили імпорт російських енергоносіїв на 80%," - зазначила президентка Єврокомісії.

Водночас вона наголосила, що деякі країни ЄС продовжують закуповувати скраплений природний газ (СПГ) з росії, і це неприпустимо.

"Ми завершуємо цю роботу. З російським СПГ буде покінчено — ми готуємо санкції проти його імпорту. Це частина наступного, 19-го пакета обмежень проти росії", - додала фон дер Ляєн.

На її думку, будь-які закупівлі російських енергоносіїв лише підживлюють російську військову машину, а отже суперечать інтересам самої Європи.

 
