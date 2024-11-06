Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа – Politico

06 листопада 2024, 21:33
ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа – Politico
Фото: Great again
Європейські високопосадовці кажуть, що ЄС готовий швидко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торговельної війни між Америкою та Європейським союзом.

Про це повідомило Politico. 

Видання зауважує, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити "драконівські" 60% мита на усі товари з Китаю, а також 10-20% мита на товари з інших країн, зокрема з Європи. Так він прагне захистити внутрішній ринок і зробити його доступнішим для американського виробника.
 
Європейські посадовці згадують, як у 2018 році Трамп почав торговельну війну, запровадивши 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове мито на алюміній з Європи. Очікується, що його другий мандат, швидше за все, буде ще гіршим у цьому плані, пише Politico. Особливо європейців непокоїть, що тепер ЄС більше залежить від американського скрапленого природного газу. 
 
Європейські високопосадовці та дипломати кажуть, що ЄС готовий швидко та жорстко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом, аби змусити його до переговорів. Наразі Трампу надсилають пропозиції до співпраці, але паралельно готуються реагувати на його можливі недружні дії.
 
"Ми повинні підготуватися до набагато більш агресивного тону і, можливо, спроб примусу в трансатлантичних комерційних дипломатичних відносинах", – сказав Девід Клейманн, старший експерт з торгівлі в аналітичному центрі ODI.
 
За даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), якщо Трамп справді почне запроваджувати великі мита на імпорт, це призведе до "значних економічних втрат". Зокрема ВВП Євросоюзу може скоротитися на 0,5%, а Німеччини аж на 3,2%. Втрати Китаю можуть бути ще більшими.
 
"Якщо американська сторона введе невиправдані мита на продукцію ЄС, ми готові до цього і будемо реагувати. Якщо Трамп продовжить свої анонсовані тарифні фантазії, тоді ми повернемо його до реальності та захистимося", – сказав Бернд Ланге, ветеран Європейського парламенту та голова комітету з міжнародної торгівлі.

 

Дональд Трампмитовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється