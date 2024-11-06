ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа – Politico

Європейські високопосадовці кажуть, що ЄС готовий швидко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торговельної війни між Америкою та Європейським союзом.

Про це повідомило Politico.

Видання зауважує, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити "драконівські" 60% мита на усі товари з Китаю, а також 10-20% мита на товари з інших країн, зокрема з Європи. Так він прагне захистити внутрішній ринок і зробити його доступнішим для американського виробника.

Європейські посадовці згадують, як у 2018 році Трамп почав торговельну війну, запровадивши 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове мито на алюміній з Європи. Очікується, що його другий мандат, швидше за все, буде ще гіршим у цьому плані, пише Politico. Особливо європейців непокоїть, що тепер ЄС більше залежить від американського скрапленого природного газу.