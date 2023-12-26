Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС переніс рішення про 50 млрд для України не через Угорщину – Кулеба

26 грудня 2023, 11:53
ЄС переніс рішення про 50 млрд для України не через Угорщину – Кулеба
Фото: РБК-Україна
Рішення про позачерговий саміт щодо цього питання було ухвалене не через вето Угорщини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що ЄС у будь-якому випадку ухвалить рішення про виділення 50 мільярдів євро Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що рішення про позачерговий саміт щодо цього питання було ухвалене не через вето Угорщини, "а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання".

"Вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.

Він додав, що Угорщині дали місяць на переговори, але якщо результату не буде, гроші все одно виділять.

Зараз питання в тому, чи схвалять виділення коштів усі країни ЄС включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без неї, сказав Кулеба.

УгорщинаКулебавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється