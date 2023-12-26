ЄС переніс рішення про 50 млрд для України не через Угорщину – Кулеба

Рішення про позачерговий саміт щодо цього питання було ухвалене не через вето Угорщини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що ЄС у будь-якому випадку ухвалить рішення про виділення 50 мільярдів євро Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що рішення про позачерговий саміт щодо цього питання було ухвалене не через вето Угорщини, "а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання".

"Вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.

Він додав, що Угорщині дали місяць на переговори, але якщо результату не буде, гроші все одно виділять.

Зараз питання в тому, чи схвалять виділення коштів усі країни ЄС включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без неї, сказав Кулеба.