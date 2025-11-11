Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС побоюється нестачі коштів для запуску трибуналу проти росії

11 листопада 2025, 15:06
Фото: Укрінформ
Повідомляється, що до участі у трибуналі може приєднатися будь-яка зацікавлена країна.

Європейські партнери побоюються, що без підтримки США не зможуть фінансувати запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Про це пише Euronews з посиланням на джерела.

За словами джерел видання, з Вашингтону надходить все менше коштів для підтримки України, тому європейським партнерам доведеться робити вибір, які саме проєкти фінансувати.

Також все ускладнює те, що США поки не приєдналися до створення Спецтрибуналу. У травні верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловлювала припущення, що рано чи пізно Америка доєднається до ініціативи.

За інформацією Euronews, орієнтовний бюджет проєкту трибуналу у Нідерландах становить близько €75 мільйонів на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. ЄС зі свого боку має надати щорічний внесок у розмірі €10 мільйонів.

Основні донори Ради Європи — Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Однак невідомо, чи братимуть вони участь у регулярному фінансуванні трибуналу. За словами джерел видання, нині ці держави не беруть активної участі у процесі.

Крім того, для запуску Спецтрибуналу необхідно зібрати мінімум країн-учасниць. Зазвичай їхня кількість становить 16, хоча у випадку з Україною, ймовірно, доведеться чекати приєднання більшої кількості країн, зазначають експерти Euronews. За їхніми словами, буде важлива не тільки кількість, а і впливовість країн-учасниць.

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за злочинами агресії.

СШАЄвросоюзвійна в Україніспецтрибуналросія окупанти

