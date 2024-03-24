ЄС повинен відмовитися від російського ядерного палива – прем'єр Бельгії

Де Кроо застеріг від загрози замінити одну енергетичну залежність на іншу.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що ЄС повинен "відвикнути" від російського ядерного палива "якомога швидше", щоб не замінювати одну енергетичну залежність на іншу.

Де Кроо сказав Financial Times, що Бельгія зробила "поворот на 180 градусів" у своєму ставленні до ядерної енергетики, частково під впливом законів ЄС, спрямованих на обмеження викидів вуглецю в Європі.

Тиск, пов'язаний з необхідністю досягти цих цілей і поспіхом відмовитися від російського газу, спричинив відновлення інтересу до ядерної енергетики в Бельгії та інших європейських країнах. Але з огляду на те, що у 2022 році збагачений уран з росії становив 30% поставок до ЄС, існував ризик, що Союз може поміняти одну залежність на іншу.

"Зміна ланцюгів постачання, особливо для ядерної енергетики, складна, але ми повинні зробити це якомога швидше... Нам потрібно відмовитися від російського ядерного палива, однак вам потрібно переконатися, що ви все ще можете виробляти електроенергію з нульовими викидами", - сказав він.

У грудні Бельгія вирішила продовжити термін експлуатації двох ядерних реакторів, які мали закрити у 2025 році. Тепер вони працюватимуть до 2035 року, хоча, на думку де Кроо, термін їх експлуатації слід продовжити на 20 років.

Ентузіазм бельгійського прем'єра підтримали лідери з понад 30 країн на саміті з ядерних питань Міжнародного агентства з атомної енергії, який відбувся в четвер, 21 березня, у Брюсселі.

За словами де Кроо, цей саміт є "відображенням змін, які відбуваються, і вони є досить значними".

Відродження колись підданої “остракізму” галузі розпочався минулого року на кліматичному саміті ООН COP 28, коли 25 країн, включаючи Канаду, Велику Британію і США, підписали зобов'язання потроїти ядерну енергетику до 2050 року. Це ознаменувало відродження після багатьох років затишшя в планах розвитку атомної енергетики на тлі аварії на японській АЕС Фукусіма в 2011 році.

Президент Корейського науково-дослідного інституту атомної енергії Хан Гю Джу сказав, що значна частина уваги на саміті в Брюсселі була приділена енергетичній безпеці.

Голова Міжнародної ради Американського ядерного товариства Сет Грей вважає, що складність пошуку альтернатив російському збагаченому урану частково пов'язана з відсутністю інвесторів, адже потужності зі збагачення - це багатомільярдні витрати.

Але генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відкинув тиск на країни з метою прискорити відмову від російського палива.

"Давайте переконаємося, що мова не йде про використання ядерної енергії як політичного пішака. Я б застеріг від цієї точки зору - хороша ядерна енергія проти поганої, вона не сприяє тому, що нам потрібно на світовому енергетичному ринку", - сказав Гроссі на прес-конференції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є найбільш дружнім до Росії лідером ЄС, згадав про Францію та Австрію, які працюють над планами розширення угорської атомної електростанції, пілотованої російською компанією "Росатом".

"Ми раді відзначити, що, попри геополітичні труднощі, все ще існує широкий спектр міжнародного, професійного та наукового співробітництва в галузі ядерної енергетики", - сказав Орбан.

Австрія, Люксембург і Німеччина виступали проти того, щоб будь-які гроші ЄС йшли на ядерну енергетику, побоюючись, що це забере вкрай необхідне фінансування з відновлюваних джерел енергії, хоча новий уряд Люксембургу нещодавно дав зрозуміти, що може змінити свою позицію.

Один із дипломатів ЄС заявив, що фінансування ядерної енергетики з боку Союзу стало б "подарунком" для Франції, де знаходиться найбільший у Європі парк з 56 реакторів.

"Кожен ядерний проект триває десятиліттями і вимагає непомірних витрат, що створює ризик викривлення ринку, коли кошти ЄС спрямовуються на такі дорогі заходи", - сказала в інтерв'ю FT міністр з питань захисту клімату Австрії Леонора Гевсслер.