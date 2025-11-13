Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС розглядає альтернативні джерела фінансування України замість російських активів

13 листопада 2025, 20:38
ЄС розглядає альтернативні джерела фінансування України замість російських активів
джерело x.com/vonderleyen
Фон дер Ляєн запропонувала два варіанти, як можна забезпечити фінансування України.

Євросоюз може розглянути інші варіанти фінансування України окрім залучення заморожених активів росії. Подолати затятий опір Бельгії, найбільшого холдера росактивів, все ще не вдалося.

Про це повідомляє Politico.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європейський парламентом вперше припустила, що можуть бути інші варіанти фінансування України окрім росактивів - якщо план створення "репараційного кредиту" не матиме успіху.

Бельгія, найбільший холдер заморожених активів росії (бельгійський депозитарій Euroclear утримує більшість активів російського Центробанку в ЄС), чинить затятий спротив ідеї ЄС надати Україні 140 мільярдів євро, використавши російські статки. Тому ЄС змушений шукати альтернативу.

Якщо постійні перешкоди з боку Бельгії не буде подолано, фон дер Ляєн запропонувала два варіанти, як можна забезпечити фінансування України:

  • випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для погашення національними капіталами;
  • доручити кожній країні фінансувати Україну самостійно через національні бюджети.

Проте видання зазначає, що обидва варіанти є неприйнятними для країн, які вже й так мають високий рівень державного боргу - наприклад, це Франція та Італія.

"Використання активів росії... є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати росії зрозуміти, що час не на її боці", - заявила фон дер Ляєн під час виступу.

Більше публікацій

