ЄС розробив законопроєкт про повернення прибутків російського Центробанку в Україну

Глави МЗС країн ЄС ухвалили "політичне рішення, хоча і не юридичне".

Згідно з пропозицією ЄС, Україна почне отримувати кошти прибутку Центробанку рф з липня. Вони будуть спрямовані на постачання зброї та розвиток оборонної промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиції передбачають впровадження податку на прибуток, отриманий зі знерухомлених резервів, з метою використання близько 3 мільярдів євро щорічно на користь України.

Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, переважно у формі цінних паперів та готівки, були заморожені країнами Великої сімки, ЄС і Австралією, причому більше двох третин з них заблоковано в ЄС.

Фінансування стало особливо критичним, оскільки Україна зіткнулася з нестачею артилерії, а близько 60 мільярдів доларів США досі заблоковані в Конгресі, йдеться у повідомленні.

Що пропонується у законопроєкті:

Згідно з пропозицією ЄС, ще не визначена частка доходів, отриманих з 15 лютого, буде перераховуватися ЄС два рази на рік, поки санкції з рф не будуть зняті. Спочатку кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру (для відшкодування вартості зброї, поставленої Україні), а також до українського фонду бюджету ЄС.

Частина прибутку залишатиметься в центральних депозитаріях, що зберігають резерви, для покриття витрат на управління активами і покриття будь-яких ризиків, включаючи потенційну помсту з боку росії. Відповідні витрати та податок на прибуток також вираховуватимуться з доходів до того, як вони будуть перераховані. За деякими оцінками, це залишить близько 3 мільярдів євро чистого прибутку на рік.

Переважна більшість коштів була заморожена через бельгійський кліринговий центр Euroclear, де минулого року вони принесли близько 4,4 млрд євро прибутку.

Прибутки, отримані в минулому, будуть тимчасово утримуватися до їх переказу в ЄС протягом п'яти років, але не раніше, ніж через п'ять років, йдеться в проекті пропозицій.

Якщо ризики матеріалізуються, «неочікувані та надзвичайні доходи, отримані центральним депозитарієм цінних паперів до 15 лютого 2024 року, повинні бути використані в першу чергу для покриття відповідних витрат. Необхідно встановити умови для передачі Союзу сум, які тимчасово утримуються, коли в них більше немає необхідності», – йдеться в одному з документів.

Обговорення тривають:

Пропозиції будуть обговорені лідерами ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі 18 березня, що вони ухвалили «політичне рішення, хоча і не юридичне», щоб скористатися цими прибутками.

Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, сказав журналістам: "Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо прийняття цього рішення".

Боррель додав, що деякі країни-члени хочуть більше деталей щодо законопроєкту.

Однак, за словами людей, знайомих з цим питанням, деякі країни-члени неохоче підтримують використання коштів для надання Україні військової підтримки, що може призвести до затримки прогресу в цьому питанні.

Нагадаємо, на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.