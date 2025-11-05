Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС створює "військовий Шенген", аби швидко пересунути війська у разі загрози

05 листопада 2025, 15:49
ЄС створює
Фото: DW
Ініціатива має зміцнити оборонну мобільність блоку на тлі зростання безпекових ризиків з боку росії.

Європейська комісія працює над масштабним проєктом створення так званого "військового Шенгену" - зони військової мобільності в межах ЄС. 

Його мета це забезпечити швидке і безперешкодне транспортування солдатів, зброї та боєприпасів у разі можливої збройної агресії, зокрема з боку рф, передає радіостанція RMF FM.

Очікується, що Єврокомісія представить документ про створення "військового Шенгену" 19 листопада.

За словами брюссельських чиновників, нова ініціатива має гармонізувати правила і процедури у межах усього Євросоюзу, а також створити мережу військових логістичних коридорів із використанням доріг, залізниць, аеропортів і морських портів. Це дозволить значно підвищити ефективність пересування військ і техніки в кризових умовах.

"Наразі європейські мости, дороги та залізниці не пристосовані до швидкого переміщення танків, солдатів і військових вантажів. У разі транспортування із заходу на схід ЄС техніка може застрягти у тунелях, заплутатися в бюрократії, а деякі мости просто не витримають навантаження", - пояснює Даріуш Йонський, член Комітету Європарламенту з питань оборони.

Проєкт розробляють у тісній співпраці з НАТО, адже його реалізація має усунути чинні перешкоди, що гальмують пересування союзницьких військ. Зокрема, зараз військовий транспорт часто змушений чекати кілька днів на дозвіл на проїзд через територію окремих держав.

Європейська комісія також розглядає можливість створення "рухомого складу солідарності подвійного призначення" - спеціальних вагонів і локомотивів, які можна буде залучати до спільного військово-транспортного пулу в разі потреби.

 

