ЄС у Гаазі створить центр розслідувань злочинів росії в Україні

Новий центр розслідування злочинів росії буде готовий до запуску цього літа. Там збиратимуться найважливіші докази російської агресії.

Європейський судовий орган Євроюст заявив, що створює в Гаазі центр розслідування злочинів росії проти України.



Про це повідомляє пресслужба Євроюсту.

Центр стане частиною структури підтримки спільної слідчої групи, яка забезпечує оптимальне узгодження між розслідуваннями воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, а також злочини агресії.

Крім того, Євроюст планує створити центральну базу даних доказів з основних міжнародних злочинів.

Член Євроюсту Мирослава Красноборова наголосила, що російські лідери також мають бути притягнуті до відповідальності. Адже лише станом на сьогодні судові органи України встановили понад 71 тисячу ймовірних воєнних злочинів.