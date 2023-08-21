ЄС вимагає від Естонії сотні тисяч євро за несвоєчасне ухвалення законів – ЗМІ

Сума штрафу становитиме не менше 168 тисяч євро за однією справою і як мінімум стільки ж – за другою, хоча розгляд ще не закінчено.

Естонії доведеться заплатити Європейській комісії штраф на кілька сотень тисяч євро за затримку із внесенням поправок до законодавства, які стосуються захисту інформаторів та антимонопольних обмежень.

Про це заявила представниця юридичного відділу естонського МЗС Неле Грюнберг,пише ERR

Вона повідомила, що сума штрафу становитиме не менше 168 тисяч євро за однією справою і як мінімум стільки ж – за другою, хоча розгляд ще не закінчено.

"Навіть якщо ми оскаржуватимемо в суді, це та сума, нижча за яку Єврокомісія в ході судового провадження точно не опуститься. Є велика ймовірність того, що суд все ж таки зобов'яже нас виплатити цю мінімальну суму, тому що ми запізнилися, це не оскаржується", – зауважила Грюнберг.

Згідно з директивою ЄС щодо захисту інформаторів, працівникам, які повідомляють про корупційні порушення на підприємстві, має гарантуватися анонімність. Вона також зобов'язує всі підприємства, де працюють щонайменше 50 осіб, створити канал для повідомлення про порушення.

Естонія все ще не включила директиву до національного законодавства, яку члени Євросоюзу мали включити до 17 грудня 2021 року.

Як наслідок Єврокомісія порушила проти Естонії провадження про порушення, а пізніше звернулася до Європейського суду з вимогою платити 600 євро за кожен день затримки, тож зараз загальна сума зросла до 370 тисяч євро.

Максимальна сума штрафу за двома порушеннями на сьогодні може становити 560 тисяч євро. Очікується, що найближчими тижнями уряд затвердить проєкт закону про захист інформаторів і направить його до парламенту – Рійгікогу.

Про можливі терміни ухвалення антимонопольних поправок не повідомляється. За словами генерального директора Департаменту конкуренції Евелін Пярн-Лее, уповільнення їх узгодження пов'язане з інтересами бізнесу та відсутністю політичної волі. Юристи пояснюють затримку формою закону, який може зашкодити діловому клімату Естонії та праву.

Естонія ризикує отримати збільшення штрафу з 600 до 2340 євро за кожен день затримки, якщо не встигне ухвалити поправки до того, як Європейський суд винесе своє рішення.