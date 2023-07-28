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ПОЛІТИКА

ЄС запровадив нові санкції проти росії за дезінформацію про війну в Україні

28 липня 2023, 18:31
ЄС запровадив нові санкції проти росії за дезінформацію про війну в Україні
Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб.

Рада Європейського Союзу в п’ятницю запровадила санкції проти семи росіян і п’яти компаній, причетних до кампанії з поширення дезінформації про повномасштабну війну рф проти України.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни росії проти України.

У межах цієї кампанії, у якій беруть участь державні органи або структури, афілійовані з урядом РФ, використовують підроблені веб-сторінки, що використовують ідентифікацію національних ЗМІ та державних сайтів, а також фальшиві акаунти в соціальних мережах. Ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція є частиною ширшої гібридної кампанії росії проти ЄС та країн-учасниць.

Зокрема, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Inforos і трьох його засновників. "Інфорос" - це інтернет-компанія, тісно пов'язана з російською військовою розвідкою (ГРУ), відповідальна за створення понад 270 проксі-онлайн ЗМІ, які поширюють пропаганду на підтримку війни росії проти України.

Також до санкційного списку ЄС потрапили АНО "Діалог" - російська некомерційна організація, створена Департаментом інформатизації та технологій Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента рф, Інститут російської діаспори, а також Агентство соціального проєктування і "Структура національних технологій" - дві російські ІТ-компанії, що беруть участь у проведеній під керівництвом росії кампанії цифрової дезінформації RRN, та відомі представники вищезазначених організацій.

ЄС запроваджує санкції проти росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей. Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків рф від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

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