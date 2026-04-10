ЄС збільшив закупівлі російського СПГ попри санкції

За оцінками Urgewald, 5 млн тонн російського СПГ у першому кварталі могли коштувати країнам ЄС близько 2,88 млрд євро.

Країни Євросоюзу суттєво наростили закупівлі зрідженого природного газу з російського арктичного проєкту "Ямал СПГ". Лише за перший квартал 2026 року імпорт зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 5 млн тонн. Тільки у березні держави блоку отримали 1,8 млн тонн палива.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані дослідницької групи Kpler.

За підрахунками організації Urgewald, сукупні витрати країн ЄС на російський газ із цього заводу за три місяці склали близько 2,88 млрд євро. Зростання вартості закупівель пояснюється стрибком середніх цін на газ у березні — до 52,87 євро за МВт·год.

Чому Європа знову звернулася до росії

Головною причиною стала енергетична нестабільність на Близькому Сході. Через пошкодження інфраструктури та іранський контроль над Ормузькою протокою поставки катарського СПГ до Європи різко скоротилися.

Додатковим чинником стали власні санкційні обмеження ЄС: заборона на перевантаження російського газу ускладнила його перенаправлення до Азії, фактично залишивши європейський ринок єдиним доступним напрямком для "Ямалу". Як наслідок, 97% усіх вантажів із проєкту за перші три місяці року осіло саме в портах Євросоюзу.

"Усі цифри демонструють залежність росії від європейського ринку", — зазначає активіст Urgewald Себастьян Рьоттерс. Водночас він визнає, що європейські покупці наразі не поспішають відмовлятися від російського СПГ добровільно — до набрання чинності офіційних заборон.

Брюссель обіцяє повне ембарго у 2027 році

Єврокомісія наголошує, що не змінює курсу: повна заборона на імпорт російського СПГ запрацює у січні 2027 року. Комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен попередив, що повернення до енергетичної залежності від росії стало б критичною помилкою — з огляду на досвід 2022 року.

Поки що понад дві третини всього СПГ до ЄС постачається зі США — це історичний максимум.