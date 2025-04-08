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Єврокомісія може ввести мита у 25% на товари зі США з 16 травня – Reuters

08 квітня 2025, 08:36
Єврокомісія може ввести мита у 25% на товари зі США з 16 травня – Reuters
Фото: Укрінформ
В списку товарів є діаманти, яйця, зубна нитка, ковбаси і м'ясо птиці.

Європейська комісія пропонує запровадити на низку американських товарів контр мита в розмірі 25% у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній.

Про це пише агентство Reuters.

Ймовірно, 9 квітня країни-члени Європейського Союзу голосуватимуть за мита. В списку товарів є діаманти, яйця, зубна нитка, ковбаси і м'ясо птиці. 

Однак мита на деякі з них мають набути чинності 16 травня, а на інші, зокрема на мигдаль та сою, 1 грудня.

З початкового списку вилучили бурбон, вино та молочні продукти, на які планували встановити 50% тариф через те, що Трамп погрожував запровадити 200% мита на алкоголь, а Франція та Італія мають велику виноробну промисловість.

Голова Єврокомісії з питань торгівлі Марош Шефчович завив, що нові контртарифи матимуть менший фінансовий вплив, ніж раніше оголошені 26 мільярдів євро. 

Євросоюз вже працює над скороченням імпорту сталі на 15%, а також розглядає квоти на імпорт алюмінію.

Раніше ми писали, що прем'єрка Італії обговорить торговельні мита Трампом.

 

СШАмитаЄвросоюз

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