Єврокомісія не переглядатиме торговельну угоду з Україною попри тиск п’яти країн ЄС

Ініціатива щодо змін надходить від Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.

Європейська комісія не має наміру змінювати узгоджений з Україною текст нової торговельної угоди, підготовленої на основі Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, попри заклики п’яти держав-членів усе ж переглянути документ.

Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл у відповідь на запитання кореспондентки Європейської правди.

"Єврокомісія не планує переглядати текст угоди, над яким перемовини вже завершено", - наголосив Гілл.

За його словами, хоча точні часові рамки подальших процедур поки не визначені, на голосування буде винесено саме той варіант документа, який вже погоджений.

Він додав, що щодо термінів, то наразі не можливо сказати нічого конкретного.

"Але ухвалюватися буде саме той текст, який був узгоджений. Наскільки мені відомо, змін до нього не передбачається", - додав речник.

Водночас Гілл уточнив, що це поточна позиція Комісії:

"Якщо щось зміниться, я вас поінформую. Але зараз ситуація виглядає саме так".

Як раніше повідомляла Європейська правда, п’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною, яка має замінити так званий "торговельний безвіз", що завершився на початку червня. Вони побоюються, що запропоновані умови можуть дестабілізувати аграрні ринки Євросоюзу.

В червні ми повідомляли, що Євросоюз продовжив "транспортний безвіз" з Україною, але за новими правилами.