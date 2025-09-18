Єврокомісія обіцяє оголосити 19-й пакет санкцій проти росії до кінця тижня

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила журналістів, що пакет буде представлено найближчим часом.

Новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії затримується, але очікується, що його представлять до п'ятниці, 19 вересня, або до понеділка, 22 вересня.

Про це повідомляє Politico.

Планувалося, що Єврокомісія презентує пакет санкцій 16 вересня, однак тиск з боку США, зокрема Дональда Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих кроків у відповідь на агресію росії, ускладнив процес узгодження у Брюсселі.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила журналістів, що пакет буде представлено найближчим часом.

"росія випробовує Захід. Якщо путін відчує слабкість, він продовжить наступ, тому що хоче нас перевірити. Європа повинна відповідати жорстко", – заявила вона.

Каллас наголосила на необхідності посилити удари по російських банках, енергетичних компаніях, криптобіржах і "тіньовому флоту".

"Позбавлення москви засобів для ведення війни вкрай важливе, щоб покласти край цьому конфлікту", – додала політикиня.

Серед вимог Трампа – відмова НАТО від залежності від російської нафти. Проте цей крок ускладнюється через позицію Туреччини, яка значно залежить від російських енергоресурсів, а також через Угорщину та Словаччину, що гальмують скорочення поставок з росії. Каллас у своїх заявах не згадала про повне припинення імпорту нафти, чого домагаються США.

За даними Bloomberg, новий санкційний пакет ЄС проти росії буде оголошено після узгодження єдиного підходу з G7.

За інформацією джерел, G7 планує узгодити новий пакет обмежень протягом двох тижнів. ЄС розглядає можливість введення санкцій проти компаній з Індії та Китаю, які допомагають росії вести нафтову торгівлю.

Трамп заявив, що готовий ввести "великі" санкції проти російського експорту нафти, якщо аналогічні кроки зробить Європа. Закупівлі енергоресурсів росією у Китаю та Індії залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.