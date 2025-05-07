Єврокомісія подала до суду на Угорщину через послаблення покарань за незаконне ввезення мігрантів

Йдеться про м’які санкції для осіб, причетних до незаконного ввезення мігрантів, що, на думку Єврокомісії, суперечить зобов’язанням країни як члена ЄС.

7 травня Європейська комісія подала позов проти Угорщини до Суду Європейського Союзу за порушення законодавства ЄС у сфері міграційної політики. Йдеться про м’які санкції для осіб, причетних до незаконного ввезення мігрантів, що, на думку Єврокомісії, суперечить зобов’язанням країни як члена ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт на брифінгу в Брюсселі, передає ЄП.

За його словами, Комісія вважає, що Угорщина не виконує Директиву Ради 2002/90/ЄС та Рамкове рішення Ради 2002/946/JHA, які вимагають застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за правопорушення, пов’язані з незаконною міграцією.

Позов стосується урядової постанови Угорщини, ухваленої у квітні 2023 року. Згідно з документом, покарання у вигляді позбавлення волі для осіб, засуджених за сприяння нелегальному в’їзду, може бути замінене на так зване "реінтеграційне ув’язнення". Фактично це означає, що таких осіб звільняють із в’язниці достроково та зобов’язують покинути країну протягом 72 годин для відбування покарання в державі громадянства або постійного проживання.

У Єврокомісії вважають, що подібна практика підриває ефективність правового механізму ЄС у боротьбі з незаконним ввезенням мігрантів і не забезпечує належного стримування для посередників. Остаточне рішення щодо можливих наслідків для Угорщини ухвалить Суд Європейського Союзу.