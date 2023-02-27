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Єврокомісія разом з Польщею будуть повертати викрадених росією українських дітей

27 лютого 2023, 17:26
Єврокомісія разом з Польщею будуть повертати викрадених росією українських дітей
Фото з вільного доступу
Ініціативу підтримуватимуть агентства ООН. Їхня головна мета — зібрати докази, щоб знайти викрадених дітей та покарати відповідальних за ці злочини.

Європейська комісія та Польща разом започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей. Росія активно вивозить їх з окупованих українських територій, особливо з інтернатів та дитбудинків.

Про це повідомляє Polskie Radio.

"За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до росії. Викрадення українських дітей — це велика соціальна проблема, трагедія та злочин", — повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант.

Вона зазначила, що за підтримки агенцій ООН європейські фахівці збиратимуть інформацію й докази, аби повернути викрадених українських дітей додому та притягнути до правосуддя причетних до скоєння цих злочинів.

Детальнішу інформацію про ініціативу повідомлять найближчими днями.

Нагадаємо, що Україна вже встановила особи 16 226 дітей, вивезених росіянами з тимчасово окупованих територій. Реально їх сотні тисяч.

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