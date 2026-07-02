Єврокомісія розкрила деталі угорської шпигунської мережі при ЄС

У документі вперше офіційно підтверджується існування шпигунської мережі.

Угорська шпигунська мережа діяла через посольство країни в Брюсселі, а її активність суттєво посилилася у 2015 році.

Про це йдеться у документі Єврокомісії, з яким ознайомилося Politico.

Документ підсумовує результати розслідування єврокомісара Пйотра Серафіна. Встановлено, що у 2013–2016 роках угорські спецслужби направили кількох своїх співробітників для роботи в постійному представництві країни при ЄС. "Діяльність цих співробітників розвідки в Брюсселі спочатку була непомітною, але починаючи з 2015 року ставала дедалі більш відкритою", – йдеться в документі. Згодом існування мережі стало відомим у колах угорських посадовців в європейських інституціях, що суттєво знизило ефективність її роботи. "Наскільки нам відомо, ця діяльність припинилася у 2016 році", – зазначено в документі.

У 2015 році постійним представником Угорщини при ЄС став Олівер Варгеї, який нині обіймає посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я. Він заявив фон дер Ляєн, що йому нічого не відомо про такі дії спецслужб. "Чи зверталися до мене угорські або будь-які інші спецслужби з проханням передати секретну інформацію? Ні, не зверталися", – заявив він під час засідання парламентського комітету у січні.

Розслідування не встановило особистої відповідальності будь-кого, окрім самих офіцерів спецслужб. "На підставі зібраної інформації та з огляду на обмежені інструменти, які наразі має у своєму розпорядженні Комісія, неможливо покласти індивідуальну відповідальність або встановити причетність інших осіб, окрім самих офіцерів розвідки", – зазначається в документі.

Водночас у документі вперше офіційно підтверджується існування шпигунської мережі. Зокрема, її співробітники встановлювали контакти з посадовцями Єврокомісії угорського походження та намагалися отримати детальну інформацію про роботу Комісії з питань, що становили особливий інтерес для уряду Угорщини.

Єврокомісія дійшла висновку, що "не було виявлено жодних серйозних порушень безпеки".