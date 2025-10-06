Єврокомісія шукає додаткові кошти для розвитку індустрії дронів у ЄС

Комісія вивчає, як країни ЄС можуть ефективніше використовувати поточні фонди і програми для стимулювання розвитку індустрії дронів.

Європейська комісія вивчає поточні бюджети ЄС та чинні правові рамки, щоб знайти додаткові кошти для розвитку індустрії дронів, якій вона має намір приділити пріоритетну увагу порівняно з іншими видами оборонного обладнання.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Попри те, що лідери кількох південноєвропейських країн прохолодно поставилися до пропозиції про створення "стіни з дронів", Єврокомісія, як і раніше, шукає способи підтримати європейську індустрію дронів.

За інформацією Euractiv, Комісія вивчає, як країни ЄС можуть ефективніше використовувати поточні фонди і програми для стимулювання розвитку індустрії дронів.

Однією з ідей є створення фонду для дронів, аналогічного Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), розповіли джерела.

За словами одного зі співрозмовників, ця ідея наразі перебуває в зародковому стані.

Аналогічний ASAP фонд міг би збільшити виробництво дронів, але для цього потрібен був би абсолютно новий законодавчий процес – від пропозиції Комісії до ухвалення державами-членами і Європарламентом, а також визначення джерел фінансування.

За інформацією Euractiv, Комісія проводить опитування серед представників індустрії дронів, щоб оцінити інтерес до такої програми.

Залишається незрозумілим, як фінансуватиметься ініціатива ASAP щодо безпілотників. Джерела не змогли сказати, чи буде фінансування здійснюватися з поточного бюджету ЄС або з уже наявних інструментів.

Наявні інструменти, які можуть сприяти цьому, включають фонди згуртованості, кредити SAFE, фонди на випадок пандемії, які планується відкрити для оборонних потреб, і EDIP, який незабаром буде ухвалений.

Представники НАТО також закликали країни ЄС інвестувати в безпілотники і обладнання для боротьби з ними.