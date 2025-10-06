Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія шукає додаткові кошти для розвитку індустрії дронів у ЄС

06 жовтня 2025, 09:41
Єврокомісія шукає додаткові кошти для розвитку індустрії дронів у ЄС
Фото з вільного доступу
Комісія вивчає, як країни ЄС можуть ефективніше використовувати поточні фонди і програми для стимулювання розвитку індустрії дронів.

Європейська комісія вивчає поточні бюджети ЄС та чинні правові рамки, щоб знайти додаткові кошти для розвитку індустрії дронів, якій вона має намір приділити пріоритетну увагу порівняно з іншими видами оборонного обладнання.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Попри те, що лідери кількох південноєвропейських країн прохолодно поставилися до пропозиції про створення "стіни з дронів", Єврокомісія, як і раніше, шукає способи підтримати європейську індустрію дронів.

За інформацією Euractiv, Комісія вивчає, як країни ЄС можуть ефективніше використовувати поточні фонди і програми для стимулювання розвитку індустрії дронів.

Однією з ідей є створення фонду для дронів, аналогічного Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), розповіли джерела.

За словами одного зі співрозмовників, ця ідея наразі перебуває в зародковому стані.

Аналогічний ASAP фонд міг би збільшити виробництво дронів, але для цього потрібен був би абсолютно новий законодавчий процес – від пропозиції Комісії до ухвалення державами-членами і Європарламентом, а також визначення джерел фінансування.

За інформацією Euractiv, Комісія проводить опитування серед представників індустрії дронів, щоб оцінити інтерес до такої програми.

Залишається незрозумілим, як фінансуватиметься ініціатива ASAP щодо безпілотників. Джерела не змогли сказати, чи буде фінансування здійснюватися з поточного бюджету ЄС або з уже наявних інструментів.

Наявні інструменти, які можуть сприяти цьому, включають фонди згуртованості, кредити SAFE, фонди на випадок пандемії, які планується відкрити для оборонних потреб, і EDIP, який незабаром буде ухвалений.

Представники НАТО також закликали країни ЄС інвестувати в безпілотники і обладнання для боротьби з ними.

війнаЄврокомісіядрониЄвросоюз

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється