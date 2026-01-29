Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Єврокомісія виділяє 50 млн євро "Нафтогазу" для підтримки енергосистеми України

29 січня 2026, 16:53
Єврокомісія виділяє 50 млн євро
Фото: з вільного доступу
Кошти спрямують на забезпечення стабільного опалення та енергопостачання домогосподарств, критично важливих служб і підприємств по всій країні.
Єврокомісія спільно з Європейським інвестиційним банком надає додаткові 50 мільйонів євро фінансування НАК "Нафтогаз України" для підтримки енергосистеми в умовах найскладнішої зими з початку повномасштабної війни.
 
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
 
Кошти спрямують на забезпечення стабільного опалення та енергопостачання домогосподарств, критично важливих служб і підприємств по всій країні на тлі триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру та різкого зниження температур.
 
"З огляду на триваючі російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та похолодання, це фінансування допоможе забезпечити тепло та електроенергію для громадян і критичних об’єктів", — йдеться в повідомленні Єврокомісії.
 
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що дії Росії виходять за межі звичайної війни.
 
"Те, що робить росія, — це державний терор. Люди змушені виживати в умовах холоду, багато хто залишає Київ та інші міста. ЄС уже тісно співпрацював з Україною для стабілізації енергосистеми, але масштаб атак вимагає термінових додаткових заходів", — заявила вона.
 
За словами Кос, екстрена позика у 50 млн євро є лише частиною ширшого пакета підтримки, а Євросоюз розглядає всі можливі варіанти допомоги Україні.
 
З урахуванням цього траншу, загальний обсяг підтримки ЄС для екстрених закупівель газу на поточний зимовий період у межах механізму Ukraine Facility сягнув 977 мільйонів євро.
 
Водночас "Нафтогаз України" зобов’язався реінвестувати суму, еквівалентну отриманому фінансуванню, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації. У Єврокомісії наголосили, що це дозволить поєднати негайну енергетичну безпеку з довгостроковими цілями "зеленого переходу".

 

війна в Україніросія окупантиЄврокомісія

