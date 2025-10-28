Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія запускає переговори про інтеграцію України у захищену супутникову мережу ЄС

28 жовтня 2025, 20:53
ICEYE
З відповідною пропозицією виступила Європейська комісія.
Україна може приєднатися до компонента Урядового супутникового зв’язку (GOVSATCOM) Космічної програми ЄС та Програми безпечного зв’язку ЄС. 
 
Про це повідомляє сайт Єврокомісії.
 
За словами речника Єврокомісії Тома Реньє, ініціатива запущена для того, щоби Україна стала повноправним учасником космічних проєктів Європейського Союзу. Він наголосив, що оборонна й космічна сфери тісно пов’язані, тому приєднання Києва до GOVSATCOM має стратегічне значення.
 
"Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку. Це важливо для безпечної космічної конективності, яка зміцнить конкурентоспроможність України, її державних структур і громадян", - сказав Реньє.
 
У заяві Єврокомісії йдеться, що Україна вже бере участь у європейських програмах у сфері оборони, і тепер вона може зробити крок у космічному напрямку.
 
Наступний етап ініціативи - її обговорення між країнами-членами ЄС. Рішення щодо приєднання України ухвалюватиме Рада Євросоюзу, після чого сторони підпишуть міжнародну угоду згідно зі статтею 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).
 
GOVSATCOM передбачає створення системи урядового супутникового зв’язку для забезпечення безпечної передачі даних за будь-яких умов. Це досягається використанням ресурсів європейських країн та приватних операторів.
 
Україна вже зробила перший крок до космічної інтеграції у квітні 2025 року. Тоді Київ підписав угоду про участь у компонентах Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects загальної Космічної програми ЄС.

 

війна в Україніросія окупантисупутниковий зв'язок

