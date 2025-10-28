Єврокомісія запускає переговори про інтеграцію України у захищену супутникову мережу ЄС

З відповідною пропозицією виступила Європейська комісія.

Україна може приєднатися до компонента Урядового супутникового зв’язку (GOVSATCOM) Космічної програми ЄС та Програми безпечного зв’язку ЄС.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

За словами речника Єврокомісії Тома Реньє, ініціатива запущена для того, щоби Україна стала повноправним учасником космічних проєктів Європейського Союзу. Він наголосив, що оборонна й космічна сфери тісно пов’язані, тому приєднання Києва до GOVSATCOM має стратегічне значення.

"Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку. Це важливо для безпечної космічної конективності, яка зміцнить конкурентоспроможність України, її державних структур і громадян", - сказав Реньє.