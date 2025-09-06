Європа та США обговорять нові санкції проти росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив це питання з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

8 вересня група європейських та американських чиновників проведе переговори щодо нових форм економічного тиску на росію, включно з можливими санкціями.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело, знайоме з планами зустрічі.

Як зазначає AP, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується у своїй здатності примусити росію припинити війну в Україні. Він намагався переконати владіміра путіна сісти за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, проте безуспішно.

Попередні наміри Трампа щодо запровадження санкцій проти рф у разі відсутності прогресу у врегулюванні конфлікту залишилися нереалізованими. Натомість 15 серпня він провів зустріч із путіним на Алясці.

31 серпня США пригрозили росії новими наслідками у разі продовження війни та різкого загострення бойових дій. Експерти зазначають, що саме США, а не Євросоюз, мають найбільші можливості завдати економічно болючого удару по росії, зокрема через вторинні санкції проти країн, що торгують з рф.