Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа та США обговорять нові санкції проти росії

06 вересня 2025, 13:28
Європа та США обговорять нові санкції проти росії
Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив це питання з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

8 вересня група європейських та американських чиновників проведе переговори щодо нових форм економічного тиску на росію, включно з можливими санкціями.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело, знайоме з планами зустрічі.

За словами співрозмовника видання, міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив це питання з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як зазначає AP, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується у своїй здатності примусити росію припинити війну в Україні. Він намагався переконати владіміра путіна сісти за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, проте безуспішно.

Попередні наміри Трампа щодо запровадження санкцій проти рф у разі відсутності прогресу у врегулюванні конфлікту залишилися нереалізованими. Натомість 15 серпня він провів зустріч із путіним на Алясці.

31 серпня США пригрозили росії новими наслідками у разі продовження війни та різкого загострення бойових дій. Експерти зазначають, що саме США, а не Євросоюз, мають найбільші можливості завдати економічно болючого удару по росії, зокрема через вторинні санкції проти країн, що торгують з рф.

СШАвійнаЄвросоюзсанкціі проти росії

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється