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ПОЛІТИКА

Європа закликає до союзу з Азією проти загроз з боку Китаю та росії

31 травня 2025, 10:19
Європа закликає до союзу з Азією проти загроз з боку Китаю та росії
Каллас Естонія
Макрон, зі свого боку, попередив Пекін, що втягування Північної Кореї у військову допомогу росії може мати глобальні наслідки.

Європейські лідери на безпековому саміті в Сінгапурі заявили про потребу тіснішої співпраці з Азією для протидії викликам від Китаю та росії. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон і глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосили: світовий порядок під загрозою.

Під час виступу на форумі Shangri-La Каллас заявила, що росія та Китай намагаються змінити міжнародну систему безпеки, і це "найбільший виклик нашого часу".

Вона звинуватила Китай у постачанні росії товарів подвійного призначення для війни проти України - понад 80% таких товарів, за її словами, походять із КНР.

Макрон, зі свого боку, попередив Пекін, що втягування Північної Кореї у військову допомогу росії може мати глобальні наслідки.

"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до справ Південно-Східної Азії або до Азії, він повинен запобігти залученню Північної Кореї на європейську землю", – заявив Макрон.

Європейські та азійські чиновники також висловили занепокоєння через кібератаки, акти саботажу, ризики для підводної інфраструктури та діяльність тіньових флотів. Захід прямо звинувачує Китай у постачанні рф дронів та критичних технологій.

На саміті також відзначили відсутність китайського міністра оборони - вперше з 2019 року.

Макрон закликав до нової моделі співпраці між Європою та Азією - без залежності від США, але з вільною торгівлею та стримуванням ревізіоністських країн.

"Якщо ви відкинете односторонність, залякування та агресію, а натомість оберете співпрацю, спільне процвітання та спільну безпеку, Європейський Союз завжди буде поруч з вами", – підсумувала Каллас.

КитайвійнаНАТОЕмануель МакронКая Калласросія загроза

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