ПОЛІТИКА

Європарламент планує блокування російських пропагандистських сайтів

29 жовтня 2025, 17:21
Європарламент планує блокування російських пропагандистських сайтів
Фото: reuters.com
Десятки сайтів російських пропагандистських медіа залишаються доступними попри санкції ЄС, запроваджені у 2022 році.

Європейський парламент обговорює можливість блокування доступу до російських пропагандистських вебсайтів, таких як RT та Sputnik, на всіх пристроях і мережах своєї ІТ-інфраструктури.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, десятки сайтів російських пропагандистських медіа залишаються доступними попри санкції ЄС, запроваджені у 2022 році.

Ініціатива виходить від правоцентристської групи "Європейські консерватори та реформісти". Під час зустрічі лідерів політичних груп 15 жовтня латвійський євродепутат Ріхардс Колс закликав зробити "сайти російської пропаганди, що перебувають під санкціями ЄС", недоступними для співробітників парламенту. Серед ресурсів, які пропонується заблокувати, – RT, Sputnik, VGTRK та ANO TV Novosti.

Якщо рішення буде ухвалене, воно віддзеркалюватиме вже існуючі обмеження щодо додатку TikTok, який з березня 2023 року заблокований у мережі Wi-Fi та на пристроях Європарламенту через кібербезпекові ризики.

Водночас деякі лідери політичних груп висловили занепокоєння, що така заборона може створити прецедент для блокування сайтів з причин, не пов’язаних із безпекою, а також зазначили технічні та юридичні складнощі реалізації обмежень.

Президент Європарламенту Роберта Мецола наразі вивчає ініціативу та аналізує, як подібні заходи застосовуються в інших інституціях ЄС. Пресслужба парламенту повідомила, що питання буде повторно розглянуто на одній із наступних зустрічей лідерів політичних груп.

Нагадаємо, що у травні 2024 року ЄС заборонив мовлення низки російських ЗМІ, зокрема Voice of Europe, РИА Новости, Известия та Российская газета, через воєнну пропаганду. Пізніше Telegram та соцмережі Meta заблокували російські пропагандистські канали на території ЄС. Проте вебсайти російських медіа залишаються доступними для користувачів у країнах Євросоюзу.

війнапропаганда рфЄвропарламент

