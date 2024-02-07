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Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону

07 лютого 2024, 16:51
Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
Фото: з вільного доступу
Його використання на корпоративних пристроях заборонили торік через проблеми з кібербезпекою.

Європейський парламент готується використовувати TikTok під час майбутньої виборчої кампанії, незважаючи на те, що інституції ЄС заборонили його використання на корпоративних пристроях минулого року через проблеми з кібербезпекою,

Про це повідомляє  Euractiv.

Незважаючи на те, що заборона на використання соціальної медіаплатформи на інституційних пристроях залишиться в силі, пресслужба Європарламенту пояснила, що вона все одно збереже присутність TikTok напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться на початку червня.

"Генеральний директорат з питань комунікації планує створити інституційну присутність на платформі без початкового використання пристроїв і мереж Європейського парламенту. Це дозволить Європарламенту боротися з дезінформацією і доносити інформацію, зберігаючи при цьому безпеку парламентських систем", – повідомили там.

Очікується, що Конференція президентів (КП), орган Європарламенту, відповідальний за формування порядку денного пленарних засідань, обговорить це питання на своєму засіданні в четвер, 8 лютого.

У внутрішньому документі Європарламенту, який потрапив до Euractiv, йдеться про те, що на наступному пленарному засіданні наприкінці лютого, ймовірно, буде схвалено проведення дебатів щодо іноземного втручання під час європейських виборів за участю комісарки з питань верховенства права Вери Юрової.

Перша заборона китайської соціальної мережі сталася в Єврокомісії, коли ІТ-служба попросила співробітників видалити TikTok з корпоративних пристроїв.

Тоді ІТ-служба Єврокомісії обґрунтувала своє рішення міркуваннями захисту даних комісії та необхідністю "посилення кібербезпеки".

Через кілька днів Європейський парламент наслідував цей приклад.

Тим часом політичні групи та депутати Європарламенту вже використовують TikTok на своїх персональних пристроях під час передвиборчої кампанії.

 

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