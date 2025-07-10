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ПОЛІТИКА

Європейська комісія звільнила перекладачку за підозрою у шпигунстві під час зустрічі із Зеленським

10 липня 2025, 15:04
Європейська комісія звільнила перекладачку за підозрою у шпигунстві під час зустрічі із Зеленським
Фото: Укрінформ
Українські дипломати заявляли, що вона підтримує відносини з російськими чиновниками.

Європейська комісія звільнила франко-українську перекладачку. Її підозрюють у шпигунстві на закритій зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського. Раніше українські дипломати заявляли, що вона підтримує відносини з російськими чиновниками.

Про це пише Le Monde.

Інцидент стався 19 грудня 2024 року під час засідання Європейської ради в Брюсселі, на якому був присутній президент Зеленський. На зустрічі обговорювали підтримку України з боку ЄС після приходу до влади в США президента Трампа.

Європейці пообіцяли надати Україні щонайменше €30 мільярдів фінансової допомоги у 2025 році, значною мірою спрямованої на закупівлю зброї та захист енергетичної інфраструктури. Зустріч відбувалася за зачиненими дверима, за присутності лише глав держав. Перекладачам суворо заборонили робити будь-які письмові нотатки.

Але чеські перекладачі помітили, як їхня колега у сусідній кабіні транскрибувала зміст дискусій. Вони негайно повідомили про це служби безпеки, які увірвалися до кабінки та спіймали перекладачку на гарячому. Вони вилучили все її обладнання та змусили залишити приміщення. Того ж дня правоохоронці розпочали розслідування, акредитацію перекладачки відкликали і заборонили їй вхід до приміщення Європейської комісії.

На запит журналістів про коментар, жінка заявила, що вона дуже здивована, що до неї звернулися з таким незначним питанням. За її словами, її поточна співпраця з НАТО та французькими міністерствами свідчить, що це було просто непорозуміння. Вона відмовилася коментувати незаконне ведення записів у Європейській раді, заявивши, що все, що стосується роботи перекладачки — засекречене.

Жінка народилася в російській родині та разом зі своєю сестрою, яка також була перекладачкою, мешкала в Україні. Сестри близько двадцяти років безперервно працювали фрилансерками в НАТО, Європейській комісії та Міністерствах оборони та закордонних справ Франції.

Українські дипломати у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовляли перекладачці у відвідуванні візитів президента України. Причиною було те, що вона підтримує професійні відносини з російськими чиновниками.

Результати внутрішнього розслідування передали бельгійській владі. Вона визначить, чи продовжувати розслідування та чи є ймовірні інциденти частиною російської шпигунської операції.

війнаЄвропейська комісіяНАТОшпигунствоперекладачВолодимир Зеленський

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