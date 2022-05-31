НОВИНИЛідери країн Європейського Союзу планують розглянути заявку України щодо членства в ЄС на наступному саміті, запланованому в червні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європейська рада розгляне заявку України на членство в ЄС у червні
Європейська Рада приймає до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в Євросоюзі, а також Республіки Молдова й Грузії, та повернеться до цього питання на своєму засіданні в червні
Фото: www.ednist.info
Про це йдеться в оприлюднених у ніч проти вівторка Європейською Радою висновків щодо України, повідомляє Укрінформ.
«Європейська Рада приймає до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в Євросоюзі, а також Республіки Молдова й Грузії, та повернеться до цього питання на своєму засіданні в червні»,- зазначається в повідомленні.
Крім того, в документі висловлюється підтримка зусиллям щодо встановлення й документування воєнних злочинів в Україні з боку російських військ; підтверджується намір посилення тиску санкцій проти рф і білорусі для припинення війни проти України. Європейська рада також погоджується, що шостий пакет санкцій проти росії охоплюватиме заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів з тимчасовим виключенням для продуктів, що транспортуються трубопроводами. Документ також містить запевнення щодо продовження Євросоюзом оборонної, гуманітарної й економічної підтримки України на тлі російської агресії, а також після війни.
«Відбудова України потребуватиме всебічної підтримки для відновлення країни в майбутньому. Європейський Союз і його держави-члени готові відігравати важливу роль у цьому процесі»,- зазначається в документі.
Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської Ради Шарль Мішель у понеділок оголосив, що Європейський Союз готовий надати Україні ще 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
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31 05 2022 11:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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