Європейська рада розгляне заявку України на членство в ЄС у червні

Європейська Рада приймає до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в Євросоюзі, а також Республіки Молдова й Грузії, та повернеться до цього питання на своєму засіданні в червні

Лідери країн Європейського Союзу планують розглянути заявку України щодо членства в ЄС на наступному саміті, запланованому в червні.

Про це йдеться в оприлюднених у ніч проти вівторка Європейською Радою висновків щодо України, повідомляє Укрінформ.

«Європейська Рада приймає до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в Євросоюзі, а також Республіки Молдова й Грузії, та повернеться до цього питання на своєму засіданні в червні»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, в документі висловлюється підтримка зусиллям щодо встановлення й документування воєнних злочинів в Україні з боку російських військ; підтверджується намір посилення тиску санкцій проти рф і білорусі для припинення війни проти України. Європейська рада також погоджується, що шостий пакет санкцій проти росії охоплюватиме заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів з тимчасовим виключенням для продуктів, що транспортуються трубопроводами. Документ також містить запевнення щодо продовження Євросоюзом оборонної, гуманітарної й економічної підтримки України на тлі російської агресії, а також після війни.

«Відбудова України потребуватиме всебічної підтримки для відновлення країни в майбутньому. Європейський Союз і його держави-члени готові відігравати важливу роль у цьому процесі»,- зазначається в документі.

Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської Ради Шарль Мішель у понеділок оголосив, що Європейський Союз готовий надати Україні ще 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.