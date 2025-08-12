Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європейські лідери наполягають на захисті територіальної цілісності України у перемовинах із кремлем

12 серпня 2025, 10:16
Фото: zn.ua
Трамп нещодавно поговорив телефоном із ключовими європейськими лідерами і пообіцяв повернути Україні частину території.

Європейські лідери вимагають, щоб президент США Дональд Трамп на зустрічі з російським диктатором владіміром путіним захищав інтереси України і не допустив шкоди безпеці Європи.

Як зазначило видання Politico, Трамп відкрито ігнорує Європу після приходу до влади, але незмінним залишається той факт, що співпраця і фінансова вага Євросоюзу мають вирішальне значення для захисту американських інтересів в Україні.

Видання зазначило, що Трамп нещодавно поговорив телефоном із ключовими європейськими лідерами і пообіцяв повернути Україні частину території. "Це сигналізує про те, що Європа використовує певні важелі тиску", - підкреслило видання.

Європа наразі є найбільшим джерелом фінансової та військової допомоги Україні, крім того, вона має у своєму розпорядженні десятки мільярдів євро заморожених російських активів, що мають вирішальне значення для будь-якого довгострокового врегулювання. Обидва ці важелі впливу не дають Трампу ігнорувати європейську сторону.

Видання зазначило, що влада Євросоюзу заявила, що не слід обговорювати жодних поступок до того, як росія погодиться на повне припинення вогню. У Європейській комісії попередили, що будь-яка мирна угода має поважати "територіальну цілісність" України (цей код означає не примушувати Київ до передачі земель), а також гарантувати безпеку.

Там також анонсували нові антиросійські санкції, а також продовження фінпідтримки України і просування її заявки на вступ до Євросоюзу.

"Подібні вимоги свідчать про те, що Європа стає більш схильною висловлювати свою позицію з питання врегулювання війни росії проти України", - написало видання.

У зв'язку з цим видання зазначило, що хоча Трамп відмовляється говорити про гарантії безпеки, його позиція щодо України поступово наближається до європейської після місяців безрезультатних контактів із кремлем.

Владімір ПутінДональд ТрамппереговориЄвросоюзпідтримка України

